Urbanización El Rocío: protesta por la retirada de contenedores

Los vecinos que residen en la parte central de la calle Rocío, en la urbanización del mismo nombre, se quejan porque dicen que tienen que recorrer cerca de un kilómetro para depositar sus basuras después de que hayan conocido mediante un cartel colocado en una valla que el camión de Limasa deja de pasar por ese tramo de la calle para recoger la basura. «Desde primeros de año la recogida de basuras en esta calle no se viene realizando con normalidad. Al principio creíamos que era por unas obras que estaban haciendo en la calle, pero esta semana nos hemos encontrado con un cartel en el que se nos dice que debemos llevar las basuras a los contenedores situados en el número 69 de la calle Rocío o a la avenida Pintor Sorolla, 95, que están a casi un kilómetro de nuestras casas y, además, son recorridos con una pronunciada pendiente», sostiene Antonio Linares, uno de los vecinos afectados. Estos dicen no entender la medida, ya que sostienen que «por aquí ha estado pasando el camión de basuras durante los últimos veinte años». Además se muestran indignados porque dicen que no se les ha informado convenientemente de esta medida, salvo el cartel colocado en la zona por el Ayuntamiento, en el que se puede leer que «debido a las crecientes restricciones en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales, los vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos no podrán acceder a las calles del Rocío y Levi».

Pese a la retirada de los contenedores, hay vecinos que siguen depositando la basura donde antes estaban situados, por lo que ya se han visto ratas merodeando por la zona, lo que preocupa a los vecinos que temen que se produzca un problema sanitario.

Teresa Porras, concejala de Limasa, justificó ayer la retirada de los contenedores en las dificultades que tiene el camión de recogida para circular por la calle, «que es estrecha, con doble sentido de circulación y tramos peligrosos». Pero los vecinos sostienen que los contenedores retirados a la altura de los números 36 al 42 estaban en una zona de la calle que es la más ancha. La edil se mostró ayer dispuesta a contactar con los vecinos para abordar e informarles acerca del asunto.

Paloma muerta.

Huelin: palomas muertas en el parque

En el parque de Huelin están apareciendo muchas palomas muertas, según advierte un lector, que asegura que por la zona también ha visto a «niños con pistolas de balines». «¿Quien habrá sido?», se pregunta. Las pistolas de balines en manos de menores es peligroso. No se entiende que haya quien se dedique a matar cualquier tipo de animal con esas pistolas en la ciudad. Estos días se ha hablado precisamente de los métodos para controlar la proliferación de algunas aves, como son las palomas o las cotorras argentinas. Y se ha dicho que eliminarlas a tiro limpio no es el método a seguir, aunque resulte el más efectivo de todos.