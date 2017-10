Urbanismo y la promotora de Moneo acercan posturas sobre el pago de la deuda El Ayuntamiento admite que puede tener encaje jurídico la oferta de la unión de empresas para abonar una parte con un edificio de oficinas JESÚS HINOJOSA MÁLAGA. Jueves, 26 octubre 2017, 00:48

El proyecto para regenerar la zona de Hoyo de Esparteros con un hotel que lleva la firma del arquitecto Rafael Moneo sigue enquistado en el impago por parte de la promotora -la unión temporal de empresas Braser II- de los cinco millones de euros reflejados en el convenio urbanístico asociado a esta operación. A finales de marzo, Braser II entregó al Ayuntamiento una propuesta de pago de esa deuda por dos vías: una mediante cheques bancarios por importe de 1.988.360 euros, y a través de la cesión a la ciudad del edificio de oficinas que está previsto construir junto al hotel y que reproduciría la fachada de La Mundial. Braser II ha valorado ese inmueble en 3.220.119 euros y ofrece también avalarlo por una compañía de seguros para que el Ayuntamiento tenga garantizado en todo caso la recepción de esa cantidad.

La promotora mantuvo ayer un encuentro con los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo en el que ambas partes acercaron posturas respecto a esta oferta. El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, indicó que, tras estudiar un informe jurídico aportado por Braser II recientemente para avalar su iniciativa, se ha sacado en conclusión que «puede llegar a ser viable desde el punto de vista jurídico». No obstante, aclaró que todavía no se ha tomado una decisión firme a favor o en contra de la propuesta de la promotora para saldar su deuda porque ello va a depender en gran medida de que se analice la valoración económica que los privados han dado al edificio con el que quieren abonar la mayor parte del débito pendiente. «Avanzamos positivamente, pero todavía quedan aristas. Nuestra voluntad es que pueda tener encaje, pero todavía quedan cuestiones que se están trabajando a nivel técnico», apuntó Pomares. Una de esas cuestiones es precisamente el análisis por parte de los técnicos de Urbanismo de la valoración otorgada al edificio de oficinas que reproducirá La Mundial, para dilucidar si cuadra o no con los cálculos que se hagan desde el ámbito municipal.

El concejal confió en que en un plazo de unos 10 ó 15 días se tenga una respuesta clara sobre este asunto. Asimismo, apuntó que se está analizando si esta variación del convenio de Hoyo de Esparteros podría conllevar una modificación del planeamiento urbanístico del sector, lo que podría alargar los trámites previos a las obras durante un año o más.