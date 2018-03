Urbanismo admite que solo cuenta con tres inspectores para infracciones

málaga. A raíz de una iniciativa del portavoz del grupo de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, admitió ayer en la comisión municipal de transparencia que la Gerencia de Urbanismo solo dispone actualmente de tres inspectores para comprobar el millar de expedientes de infracciones urbanísticas que se abren de media cada año. Zorrilla resaltó que este número de inspectores resulta «completamente insuficiente para una ciudad como Málaga».

Asimismo, Pomares informó de que, tras analizarse los 9.394 expedientes de infracción abiertos entre 2009 y 2016, se ha detectado que un 8% de ellos, en concreto 810, han caducado por no haberse completado a tiempo su tramitación. «Pedimos disculpas por esos», apuntó el concejal que, no obstante, aseguró que no se trata de infracciones graves. Asimismo, resaltó que está a punto de ver la luz un plan para impulsar el servicio de inspección de la Gerencia que priorizará las actuaciones en función de la gravedad del caso.