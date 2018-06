Unanimidad para impulsar la Medalla de la Ciudad para Mari Carmen Barea

Tras la polémica que se generó hace tres semanas alrededor de la petición del portavoz socialista Dani Pérez en la junta de portavoces (previa al pleno) con motivo de elevar una moción institucional para que la jugadora de hockey malagueña Mari Carmen Barea, medalla de oro olímpico en Barcelona 92, fuese Medalla de la Ciudad e Hija Predilecta, finalmente ayer todos los grupos políticos se posicionaron a favor, por lo que se aprobó por unanimidad en la comisión de Cultura y Deportes. Aunque al alcalde Francisco de la Torre aseguró a SUR que no le parecía mal la concesión de la medalla, «siempre y cuando sea realmente la única con este palmarés», añadió que no se podía realizar de momento porque había «atoro» de candidatos. Sin embargo, el equipo de gobierno del PP cambió ayer el paso y se manifestó totalmente a favor de que se inicie la gestión para concederle la Medalla de la Ciudad a esta deportista así como que se incluya en el paseo de las estrellas del deporte de Málaga, que está junto al Estadio Ciudad de Málaga.

El concejal socialista José Carlos Durán, que defendió la moción, hizo hincapié, al igual que el resto de ediles de la oposición, que la iniciativa debía ser institucional por el baluarte que supone Mari Carmen Barea para el deporte malagueño, como así hizo ver también el portavoz del ClubDeportivo Málaga 91, Jorge Moreno, que hizo las siguientes preguntas: «¿Saben lo difícil que es ganar una medalla de oro olímpico? ¿Cuántos reconocimientos ha recibido Mari Carmen Barea de su ciudad? Cero».

La edil de Deportes Elisa Pérez de Siles corrió un tupido velo respecto a las declaraciones del alcalde y le hizo saber a Durán que, como concejal de Deportes, debían dirigirse a ella para obtener su opinión sobre hacer posible que se haga de forma institucional la petición de la Medalla de la Ciudad, de la que dijo que «no había ningún problema» y que no entendía quién le había puesto algún inconveniente. Finalmente, la moción salió adelante por unanimidad y se elevará a institucional en el pleno del jueves.

Onda Azul

El archivo de la causa que se abrió contra la ex gerente Fátima Salmón por la compra de las cámaras y lentes en Onda Azul (ahora Canal Málaga) ya es definitivo debido a que la Fiscalía no ha recurrido, ni tampoco el Ayuntamiento de Málaga, la decisión del magistrado.

Como publicaba Álvaro Frías en este periódico (SUR, 2/6/2018) en el auto se precisa que aunque han existido irregularidades en la contratación, éstas no integran el tipo delictivo ni de la prevaricación, ni de la malversación. Tras la prueba practicada, se indica que ha quedado constancia de que el material no fue entregado porque hubo problemas en el suministro y que el dinero ha sido devuelto a Canal Málaga por parte de la empresa investigada, Gain and Peak. Además, se precisa que ni la exgerente Fátima Salmón, representada en esta causa por el letrado Miguel Criado, ni la persona que puso en contacto a Onda Azul con la vendedora, ni ninguno otro de los investigados, han recibido ninguna contraprestación por dichos contratos.

Partido Popular

La edil de Cultura, Gemma del Corral dijo que no se iba a disculpar por las sentencias de juzgados de lo Social, y ya van cuatro, por las que cuatro exbibliotecarios estaban en fraude de ley y había cesión ilegal de los trabajadores del Ayuntamiento a la empresa que los contrataba. Antes, había hablado una de las despedidas, María Concepción Rego, que puntualizaba sin rodeos en la comisión de Cultura:«Si hubiéramos estado calladitos y sin denunciar, ahora estaríamos trabajando», cobrando 4,5 euros la hora», hilvanando 26 contratos en 6 años, y haciendo las vacaciones de los funcionarios de bibliotecas. «La concejala mintió cuando dijo que no teníamos relación con el Ayuntamiento», añadió, y al decir esto se basaba en que era precisamente el Ayuntamiento el que hacía cesión ilegal de empleados. Todos los grupos menos el PP, votaron a favor de esa disculpa que pedía la edil de IU, Remedios Ramos, que no llegó de palabra, pero que quedará en el acta plenaria. En Economía pasó lo mismo con otra moción de esta formación, en la que el PPtambién perdía el envite por los falsos autónomos del OMAU y otras áreas. No estaría de más que el equipo de gobierno le diera una vuelta a su política de personal. Es de cajón que algo falla.