Unanimidad para apoyar a la víctima de La Manada

Cuando parecía que todo estaba hablado, y tras la lectura del secretario general, Venancio Gutiérrez Colomina, de los acuerdos de la moción popular relativa a introducir reformas en la tipificación de los delitos sexuales, llegaban las enmiendas del PSOEy de Málaga Ahora para completarla y elevarla a moción institucional (de todos los grupos municipales), pero un asunto sí que estaba claro desde el principio: «El Ayuntamiento de Málaga muestra su solidaridad y apoyo a la mujer víctima de La Manada, sus familiares y allegados». Tal declaración, institucional donde las haya, no deja lugar a dudas. Ayer cobraba aún mucha más fuerza este 'statement' cuando se pusieron sobre la mesa comentarios tan desafortunados como los que pedían un vídeo sobre la vida sexual de la víctima;y ciertas personas, que están siendo investigadas, colgaban datos de ella, como su nombre y apellidos, DNI en al menos dos foros de Internet. En definitiva, una doble victimización en toda regla. La propia Policía Nacional escribía en su cuenta de la red Twitter:«Nuestra Unidad de Ciberdelincuencia está analizando si se han publicado datos de la víctima de La Manada, personales y privados (como su DNI), que pudieran ser constitutivos de delito. En la Red, y en el mundo real, NO todo vale. #Respeto».

Volviendo al pleno, los 31 ediles de la Corporación acordaron el rechazo contra cualquier forma de violencia contra la mujer y mostraron su compromiso para seguir trabajando por la «igualdad plena real y efectiva entre mujeres y hombres». Es más, el Ayuntamiento de Málaga, desde el respeto al Poder Judicial, compartía la decisión del Gobierno acerca de la posibilidad de modificar la tipificación de los delitos sexuales del Código Penal en la línea de ofrecer mayores garantías en situaciones como las que nos ocupa. La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, demandaba que se parase la primera votación para incluir en este punto una enmienda instando al Parlamento a modificar las leyes. La concejal socialista Rosa del Mar Rodríguez pedía, y también obtuvo el beneplácito de todos, que se inste al Gobierno para que los jueces y fiscales se formen con perspectiva de género.

La sentencia de la Manada ha generado una ola de protestas y tensión en todo el país y los ediles no estaban ajenos a la misma, por lo que desde el PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente dejaron claro que aunque lo respetaban, no compartían el fallo; el PP se ceñía a lo aprobado en la moción mientras que Cs subrayaba el respeto a la sentencia pese a todo. Pero todos concluían en que hay que darle una vuelta al Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual al estilo alemán del 'No es no', o que es lo mismo, que si no media el consentimiento sea violación, sin que para ello haya que amenazar o intimidar a la víctima.

En definitiva, qué delicia cuando todo es tan consensuado y tan civilizado, y qué pena que las mociones institucionales, las que todos apoyan, tengan tan poca proyección.