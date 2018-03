Las últimas lluvias dejan agua para casi un año en los embalses de Málaga y seguirán mejorando Meteorología prevé que las precipitaciones se mantendrán en la provincia durante la próxima semana IGNACIO LILLO MÁLAGA. Domingo, 4 marzo 2018, 00:44

Las últimas lluvias, aunque de menor intensidad que en los días precedentes, han seguido impulsando el nivel de las reservas en los embalses de la provincia, que han ganado agua para casi un año de abastecimiento equivalente de la capital; o seis meses, si se tiene en cuenta el conjunto de la provincia. Lo mejor es que todavía seguirán mejorando en los próximos días, tanto por la entrada de las escorrentías de los ríos y arroyos; como por el hecho de que Aemet prevé que las precipitaciones se mantendrán durante la próxima semana.

Las presas han llegado ya a los 250 hectómetros cúbicos, esto es, 45 más que la semana anterior, según los datos de la Red Hidrosur, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. En cambio, no se puede perder de vista que todavía están a gran distancia de lo que había hace justo un año (315). La distribución sigue siendo desigual: el paso de las sucesivas borrascas ha beneficiado sobre todo a los extremos, y no tanto a la capital. En la Costa del Sol, la presa de La Concepción ha logrado -de momento- captar unos once hectómetros cúbicos. Esta ya ronda el 70% de su capacidad total (que es muy reducida, de apenas 62 Hm3).

Una situación similar se produce en La Viñuela, en la comarca de la Axarquía, que era la más amenazada por la sequía. Con 46 Hm3, se puede decir que la escasez se ha aliviado, pero no se ha solucionado.

Mientras, en el sistema Guadalhorce, que está integrado por tres embalses que nutren a la ciudad de Málaga y a muchas de las poblaciones del Valle del mismo nombre (Guadalhorce, Conde de Guadalhorce y Guadalteba), el aumento no ha sido paralelo. Cada una de ellas ha sumado entre seis y siete hectómetros cúbicos. Ello se debe a que las mayores precipitaciones se están produciendo en la Serranía de Ronda y en puntos cercanos a la Costa, donde quedan fuera del alcance de estas instalaciones.

Lluvias débiles

En cuanto a las últimas lluvias, ayer fueron mucho más débiles que los días previos. Apenas dejaron 20 litros por metro cuadrado en Los Reales; 12 en la Sierra de Mijas y en torno a siete en el embalse de La Concepción. En la capital se recogieron seis a lo largo de la tarde. Más interesante tiene el análisis de los acumulados desde el inicio del episodio húmedo, el día 28 de febrero. En estos cuatro días se han recogido hasta 251 litros por metro cuadrado en Pujerra; 229 en el río Genal (medido en Jubrique) y 206 en Ojén. En cuanto a los embalses, han caído 171 en el de La Concepción y 136 en La Viñuela. Pero baja a sólo 60 en el Conde de Guadalhorce. En el Palacio de la Tinta, en la capital malagueña (sede de Hidrosur) se han alcanzado los 100 l/m2.

Para hoy, Aemet prevé lluvias generalizadas hasta mediodía. Posteriormente, entre las 12.00 y al menos hasta las 18.00 se abrirán claros; y a partir del anochecer volverán a descargar las nubes. El lunes se da por seguro que se prolongará este escenario, y a partir del martes es muy probable que la inestabilidad persista hasta finales de semana.