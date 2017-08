Turistas afectados por la huelga de taxis: «No entiendo que no haya taxis en Málaga en agosto» La huelga causa incredulidad e indignación entre los pasajeros del aeropuerto, que han tenido que recurrir al tres y al autobús IVÁN GELIBTER Domingo, 13 agosto 2017, 20:09

Francesca y Michael viajan desde Roma a Málaga, donde pensaban coger un taxi para ir a la casa que tenían alquilada en Benajarafe, aunque se han dado de bruces con la huelga. "No entiendo que no haya taxis en agosto; es la segunda vez que vengo y no lo entiendo", comentaba indignada la italiana, que aseguraba que nadie le da opciones. Tan solo unas pocas horas después de que la convocatoria comenzara a funcionar en el aeropuerto (16.00 horas), el caos ha protagonizado la explanada de la parada de taxis, donde solo una trabajadora (que además no hablaba inglés) intentaba dar las opciones alternativas, que pasan por el tren o el autobús.

Michael es británico pero vive en Marbella, y también se ha encontrado un problema inesperado. "Podemos ir en autobús con todas las maletas, pero al final en Marbella tendremos que coger un taxi. Esto es un desastre para el turismo", sostiene. Y como estos casos, están siendo centenares los viajeros que se encuentran con un problema que se puede hacer más grave en unas horas. "A partir de las 20.30 viene la hora punta de vuelos, y las colas van a ser largas", relata uno de los taxistas en huelga que conoce bien los horarios. Eso sí, a eso de las 17 horas los taxistas han decidido que sí recogerían a familias con bebés, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, y que estos trayectos serían totalmente gratuitos.