El TSJA verá los recursos del acusado que dejó morir al hijo de su pareja en una balsa SUR MÁLAGA. Lunes, 8 enero 2018, 01:00

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) celebrará el próximo miércoles la vista para los recursos presentados contra la sentencia que condenó a un hombre por dejar morir ahogado en una balsa de los Montes de Málaga al hijo de tres años de su pareja, un suceso ocurrido en febrero del 2015.

La vista tendrá lugar a las 10.00 horas en la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal andaluz, con sede en Granada, y resolverá los recursos de apelación interpuestos por la acusación particular y la defensa. El acusado fue condenado a diecisiete años y seis meses de prisión por un delito de asesinato, tras quedar probado que arrojó «sin miramientos» al interior de la balsa al menor, aprovechando que no sabía nadar y su evidente superioridad física, lo que hizo que éste no pudiera oponer resistencia.

La acusación particular en su recurso ha pedido elevar la pena de prisión a veinte años por la gravedad de los hechos mientras que la defensa ha alegado quebrantamiento de norma y garantías procesales que han causado, a su entender, una grave indefensión.