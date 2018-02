Cosas de la Ciudad Trinidad: La zona azul crea controversias Trabajos de señalización de la zona azul en una calle de la Trinidad. Los trabajos de señalización en la zona de la Trinidad para poner en marcha próximamente la zona azul de aparcamiento regulado ha creado cierta controversia JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Domingo, 11 febrero 2018, 13:12

Los trabajos de señalización en la zona de la Trinidad para poner en marcha próximamente la zona azul de aparcamiento regulado ha creado cierta controversia entre algunos vecinos y comerciantes de la zona. Así Juanjo Ruiz, que tiene un negocio en el barrio, asegura no haber sido informado al respecto y considera que los negocios ubicados en la zona se van a ver perjudicados. «A los que tenemos nuestro negocio aquí pero no residimos en el barrio no nos ofrecen ninguna ventaja, y con esta medida van a provocar que nos tengamos que terminar marchando», señala.

Por su parte, vecinos de las calles comprendidas entre calle Trinidad y calle Mármoles, que se han quedado fuera de la posibilidad de obtener las ventajas de que disponen los residentes de las zonas SARE (Sectores de Aparcamiento Regulado) al no disponer sus calles de estacionamientos, están recogiendo firmas para reclamar los mismos beneficios para acceder a las plazas de aparcamiento regulado.

El presidente de la asociación de vecinos Trinidad-Norte, Juan Romero Guzmán, asegura que se ha informando tanto a los vecinos como a los comercios de la zona de la implantación del SARE y dice que con esta medida se dará una solución a los problemas de aparcamiento que sufre el barrio. «Se han recogido firmas en todos los comercios y viviendas de la zona, ha sido una petición mayoritaria, porque aparcar aquí se ha hecho una misión imposible, y ahora con las rotaciones esto va a cambiar», asegura.

Los problemas de aparcamiento en el entorno de la Trinidad han sido habituales por su cercanía al Centro y la presencia en sus proximidades de dos grandes hospitales como son el Civil y el Materno. Una situación que se agravó aún más a raíz de que a finales de 2015 se implantara el SARE en el entorno de Mármoles y Armengual de la Mota, lo que acabó desplazando a esta zona a muchos conductores con la idea de estacionar sin tener que pagar.

El Área de Movilidad ya ha comenzado los trabajos para implantar más de 400 plazas en el entramado de viales incluidos en el perímetro formado por la calle Trinidad y las avenidas de Barcelona, Gálvez Ginachero y Fátima. Tras el pintado de los estacionamientos, en los próximos días se procederá a la instalación de los 16 parquímetros previstos, con lo que la zona azul se implantará en unas semanas.

Los vecinos tienen la posibilidad de solicitar la tarjeta de residente, una acreditación que permite estacionar 24 horas por apenas 0,2 euros y toda la semana, por un euro. Y aunque los negocios se beneficiarán de una mayor rotación de vehículos, ni los titulares ni los trabajadores tendrán bonificación, aunque sí los clientes.

Basura acumulada.

Avenida de Andalucía: basuras acumuladas a la vista de todo

Por más que la ciudad lleve años sufriendo las consecuencias del retraso de las obras del metro en la avenida de Andalucía y zona de los Callejones del Perchel, y que por tanto estemos curado de espanto, hay quien no se resigna y lamenta la pésima imagen que se observa al pasar por la avenida de Andalucía, a la altura de la Expiración. «Una cosa es que no cuiden la vegetación y otra que acumulen la basura allí», escribe un ciudadano que al pasar por esa zona en coche vio toda esa cantidad de basura acumulada en aquel lugar y captó las imágenes que nos envía.