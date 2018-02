Trinidad: sin aparcamiento

Antonio Rodríguez se ha encontrado de la noche a la mañana con un gran problema. Se ha visto obligado a dejar la plaza de aparcamiento que tenía alquilada desde hace años en el parking del complejo polideportivo de La Trinidad, en la calle Malasaña, tras el requerimiento recibido por la nueva empresa que explota las instalaciones. «Siempre, desde que abrió el polideportivo, he usado este parking y mientras ha estado la anterior empresa pagaba una cuota de 95 euros al mes. Al cambiar de empresa, nos mandaron varios avisos hasta que el 31 de enero pasado tuve que sacar el coche definitivamente del aparcamiento», dice. «Tengo a mi mujer con discapacidad y en esta zona no hay sitio donde dejar el coche. Los aparcamientos que hay en la calle son insuficientes y están siempre ocupados, y los pocos garajes que hay en el barrio no admiten un alquiler prolongado», señala. «Además, el carril bici ha quitado aparcamientos en batería por línea en la calle Juan de Austria, y como han puesto todo Mármoles en zona azul pues peor aún». «Deberían haber respetado a los que manteníamos un alquiler desde hace años dado los problemas que hay en el barrio, porque además desde que hemos tenido que sacar nuestros coches del garaje, el aparcamiento aparece desocupado la mayor parte del tiempo», añade.

Desde la empresa han indicado que desde mediados del año pasado, que es cuando se hicieron con la concesión, comunicaron a los 36 usuarios arrendados del aparcamiento de un total de cien plazas con las que dispone el parking que debían abandonar sus plazas, plazo que se ha ido posponiendo hasta el 31 de enero pasado. El centro cuenta con 2.500 abonados a los que se les ofrece la posibilidad de estacionamiento gratuito en el parking del mismo edificio. La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga aprobó en enero pasado que se unifique la concesión del complejo polideportivo de La Trinidad. El acuerdo contemplaba que la actual concesionaria de los aparcamientos, Eurosol Estates SL, cediera a la responsable de la gestión de las instalaciones deportivas desde 2016, Forus Deportes y Ocio SL, la cesión demanial de los citados aparcamientos.

El parking se encuentra en el sótano del polideportivo municipal situado en la calle Malasaña número 4, en pleno barrio de La Trinidad. Estas instalaciones fueron adjudicadas a la empresa Eurosol Estates en junio de 2007 por un periodo de 15 años, por lo que la nueva concesionaria del aparcamiento, Forus Deportes y Ocio SL, la mantendrá durante seis años más con posibilidad de prórroga y la posibilidad de hacerla coincidir con el fin de la concesión de las instalaciones deportivas, en el año 2031.

Caseta que resta visibilidad.

Los vecinos de calle Sondalezas,33, frente al colegio de Gamarra, se quejan de que a la hora de salir del garaje se encuentran con un obstáculo a la izquierda que les resta visibilidad. «No sé exactamente para qué sirve, pero lleva mucho tiempo. A ello hay que añadir, los coches estacionados y la parada del Circular que está también allí», dice una lectora que envía unas fotografías al periódico en las que aparece lo que a primera vista da la impresión de ser un registro de luz o algo similar. «Cada vez que salimos tenemos que invadir bastante calzada para poder ver los coches que se acercan. Mi pregunta es, si no sería posible quitar al menos este obstáculo para que podamos ver mejor».