Un preso de permiso hiere a tres personas al disparar en un atraco a un banco en Málaga capital Imagen de la sucursal atracaca, en la avenida Isaac Peral de la capital. El suceso ha ocurrido en la calle Isaac Peral. La Policía lo detuvo horas después por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de robo ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Martes, 27 marzo 2018, 22:51

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un hombre acusado de disparar un arma de fuego durante un atraco en un banco de la capital malagueña hiriendo a tres personas, según han informado las fuentes consultadas por este periódico. El hombre, de mediana edad y nacionalidad española, ha sido arrestado acusado de los delitos de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia.

Las alarmas han saltado hoy sobre las 12.45 horas. Entonces se alertaba de un atraco que se estaba produciendo en la sucursal de Unicaja que se encuentra situada en la avenida Isaac Peral de Málaga. Al parecer, un atracador entró en el establecimiento con la cabeza cubierta por un casco y, tras amenazar a la gente que había en el interior, realizó un disparo, resultando tres personas heridas de carácter leve.

Las fuentes consultadas han explicado que el disparo rozó a una clienta, que tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios, al igual que dos empleados de la entidad bancaria que resultaron lesionados por las esquirlas que se desprendieron de un teléfono móvil tras impactar el proyectil contra el terminal de telefonía.

Además, otra persona también tuvo que ser atendida ante el estado de nerviosismo en el que se encontraba por lo ocurrido, según han indicado las mismas fuentes.

En la zona se registró un gran revuelo entre los vecinos. Enrique Orellana, de la tienda hola MOBI, que se encuentra situada justo al lado de la sucursal bancaria, ha insistido en que todo sucedió «muy rápido».

Con la pistola en la mano

Enrique estaba atendiendo a un cliente cuando vio al atracador salir del banco: «Era un hombre alto. Iba andando tranquilamente. Yo no me fijé, pero una vecina me dijo que llevaba la pistola en la mano». Tras ello, ha relatado que el sospechoso se subió en una moto y se marchó.

Los que llegaron inmediatamente fueron los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Los funcionarios del CNP tomaron declaración a los testigos de los hechos para tratar de identificar, localizar y detener al atracador. También se desplazaron hasta la sucursal de la entidad bancaria agentes de la Policía Científica, quienes estuvieron recogiendo huellas para arrojar luz a las pesquisas de sus compañeros.

El dispositivo dio sus frutos y, tras haber sido recuperada la moto, el sospechoso ha sido detenido en las inmediaciones de su domicilio por los agentes sobre las 21.00 horas. Con antecedentes por delitos contra el patrimonio, el arrestado se encontraba cumpliendo condena y estos días estaba disfrutando de un permiso penitenciario con motivo de la Semana Santa.