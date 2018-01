¿Qué hay tras las protestas de los jubilados malagueños? Los pensionistas se mantuvieron en la calzada del Paseo del Parque durante unos 20 minutos. :: ñito salas Más de cien personas vuelven a cortar el tráfico del Paseo del Parque en la segunda concentración convocada en Málaga por la plataforma 'No más precariedad' N. TRIGUERO MÁLAGA. Martes, 23 enero 2018, 00:22

«Perdone, ¿sabe quién convoca la protesta?» «No sé, hija, a mí me llegó por WhatsApp. Si te enteras, me lo dices». En la concentración protagonizada ayer por más de un centenar de jubilados frente al Ayuntamiento de la capital malagueña muy pocos sabían qué organización estaba detrás de la convocatoria. El boca a boca, o más bien el teléfono a teléfono, les llevó hasta allí con una consigna clara: protestar por la escasa revalorización de las pensiones. Muchos repetían después de la primera concentración, que se celebró el lunes de la semana pasada y, al igual que ayer, incluyó un corte de tráfico en el Paseo del Parque. Esta vez duró menos: en apenas 20 minutos la policía consiguió persuadirles de abandonar la calzada. La protesta no había sido comunicada a la Subdelegación del Gobierno y los agentes tomaron los nombres a algunos manifestantes, aunque aún no se sabe si se dictará alguna sanción.

La plataforma que ha organizado esta protesta y otras similares en varias ciudades españolas se llama 'No más precariedad' y trasciende las reivindicaciones de los pensionistas. Este movimiento, que no quiere vincularse a ningún partido político, se constituyó hace diez días en Madrid. Y en aquel encuentro estuvo José Coy, uno de sus impulsores, que estaba ayer arengando a los jubilados en Málaga y aseguraba que esto «es sólo el principio». De hecho, anunció una concentración para el próximo 10 de febrero en la plaza de la Constitución en la que ya no sólo se convocará a los jubilados, sino a «todos los malagueños afectados por la precariedad y los recortes».

Se da la circunstancia de que José Coy no es jubilado ni de Málaga. Se trata de un activista murciano de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que protagonizó una huelga de hambre en 2012. También estuvo impulsando las Marchas de la Dignidad y más recientemente ha estado vinculado a Podemos. La intención de la plataforma 'No más precariedad' es crear un espacio común donde todos los ciudadanos afectados por la crisis y los recortes puedan alzar la voz.

La mayoría de jubilados que protestaban ayer en el Paseo del Parque desconocían, sin embargo, los amplios objetivos de esta nueva plataforma. Su indignación está centrada en las pensiones, así como en otras medidas que les afectan como el copago de los medicamentos.

A la concentración se acercaron representantes de los partidos de izquierda en el Ayuntamiento de Málaga, como Daniel Pérez y Salvador Trujillo del PSOE; Remedios Ramos, de Málaga para la Gente; Ysabel Torralbo, de Málaga Ahora; y el edil no adscrito Juanjo Espinosa, de Podemos. El alcalde, que en la protesta anterior dialogó con los jubilados, esta vez no acudió. La protesta coincidió con un minuto de silencio que realizaron los ediles en la entrada de la Casona del Parque, momento durante el cual fueron abucheados por los pensionistas.

Se da la circunstancia de que ayer se aprobó en el Ayuntamiento por unanimidad una moción del PSOE para instar al Gobierno a implementar medidas que garanticen el sostenimiento del sistema público de pensiones de forma dialogada; y pedir además que, en el Pacto de Toledo se valore la propuesta de que las pensiones se actualicen conforme a la previsión del IPC en lugar del 0,25%.