El tramoyista de la fábrica de risas Carlos Sánchez Ramade, en la entrada del teatro. :: ñito salas Carlos Sánchez Ramade se cae de ese cartel de gerente y codueño del Alameda, el cine del abuelo, el de su padre y el que junto a su hermano Jesús lanzó como vivero de comedias y actores. El dúo gestionó material para la risa de un millón muy largo de malagueños. Ahora serán los caseros de Banderas. JOSÉ VICENTE ASTORGA Domingo, 27 mayo 2018, 00:08

Muestra satisfecho el molde casi acabado de la cabeza de su perro 'Peter' próximo a su futuro en bronce. Es una curiosidad fuera de guión en su despacho en retirada de la segunda planta al que llegan objetos y papeles para la inminente mudanza. Carlos y su hermano Jesús, abogado y productor con cuartel general en Madrid, han embalado sus cosas, el material de los sueños del negocio familiar durante medio siglo. Todo empezó, como proyecto teatral para los dos, en 1995, cuando el público del cine retrocedía empujado primero por los videoclubes y luego por los multicines, un formato que el Alameda ensayó sin éxito a su escala tras el incendio de 1988. Aunque los dos hermanos gestionan y los dos deciden si se lanzan a una producción, hay voto de calidad, papeles repartidos: «Jesús tiene un plus de autoridad porque él es el director total, una persona con gran conocimiento de compañías y actores. Se pone tan nervioso en los estrenos que no es capaz de entrar a la sala». A Carlos, sin embargo, le gusta ver cómo «se redondea» una obra a lo largo del tiempo y, escuchar los comentarios del público nada más salir. «Me dan idea de la suerte que le aguarda a una obra. Sigue siendo algo fundamental, aunque ahora el boca a oreja sean las redes sociales». A diferencia de su hermano mayor, abogado, él no pasó por la universidad. «Fui mal estudiante, pero desde pequeñito mucho cine y mucho teatro, un vínculo muy fuerte», recuerda los mimbres del arranque: «Acabé la selectividad y me puse a trabajar con mi padre. Fue un tiempo difícil porque entonces había excesiva titulitis. O tenías carrera o no eras nadie, pero le planteé que no me gustaba estudiar, así que me puse a trabajar después de la mili», condensa la elección del camino que empezó su abuelo Eugenio -patriarca de una saga empresarial andaluza de cinco hijos- con la compra del cine en 1967. Carlos y Jesús, la tercera generación malagueña que vivió en su niñez el auge de la exhibición cinematográfica -su padre tenía derechos de más de 200 películas- aparca ahora con más extrañeza que vértigo ese papel de empresarios solventes de la comedia, pero seguirán en la primera línea de esa tramoya de productores en la que llevan dos décadas, clave para que el Alameda haya remontado el castigo del IVA y de la crisis. No ha sido, sin embargo, una suerte tan generosa como para poder invertir en mejoras que el teatro clama a voces. Carlos y su hermano forman una sociedad limitada bien avenida, pero casi anónima en la ciudad a la que han procurado divertir sin subvenciones y sin protagonismos. «Siempre hemos sido reacios a entrevistas porque hemos intentado no mezclar la parte empresarial y la artística, ir por nuestra veredita aportando pero sin buscar protagonismo, que debe ser el de los profesionales del teatro. Estamos enamorados de él, pero siempre desde la barrera», justifica el perfil bajo como gestores de lo que Carlos llama «el patito feo» de la cultura en Málaga, «un lugar para acercarla a la gente desde el ocio».

Un barquito

Estos dos empresarios serán a partir de ahora sobre todo los espectadores más atentos al proyecto de Antonio Banderas. «Este teatro se lo merece, porque ha estado al pie del cañón, y al pobrecito yo lo comparo con un barquito de madera. Creo que vamos a llegar a buen puerto y todos soñamos con que ese barquito tan parcheado se convierta en un gran yate», confía Carlos en el viento favorable del Soho y en el poder transformador del proyecto. «Han sido muchos años en los que me he sentido como Dr. Jekyll y Mr Hyde, entre estas calles, nada que ver con lo que ha venido después de la apertura del CAC», se remonta el gerente a ese ya superado barrio bipolar que bullía de día y al que la noche traía sorpresas de novela negra cuando se apagaban las risas en calle Córdoba. Al teatro -«el único privado de gran formato en Andalucía», se jacta Carlos- le esperan varios meses de obras para seguir haciendo su historia: de cine-teatro moderno en el pasado a teatro más que cine y finalmente a esa activa factoría local de comedias y monologuistas por la que han pasado casi 1,4 millones de espectadores en los últimos 22 años. Por su escenario, más de mil montajes, muchos de ellos bajo fórmulas como la coproducción como 'Taxi', con Josema Yuste, o como la que cerrará época ahora, el día 31: 'En ocasiones veo a Umberto', que volverá al Muñoz Seca de Madrid.

«¿Qué vas a hacer ahora?, me dice la gente. De momento, el camino de Santiago y un verano más tranquilo», despacha Carlos la curiosidad de su círculo sobre su mutis por el foro, «nada que ver con jubilación sino más tiempo para la escultura y un cambio profesional quizás orientado al marketing digital», esa valiosa herramienta para el negocio teatral. Tendrá también más tiempo para dedicárselo a la caza, otra pasión fuera de los focos en la que lleva desde joven. «Sí, me gusta, aunque ahora sea algo que te haga parecer como un bicho raro», se defiende este buscador incansable de piezas mayores entre los cómicos.