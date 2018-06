Los trabajadores de OP Plus se movilizan este sábado para reclamar mejoras laborales Imagen de archivo. La empresa es propiedad de BBVA y se encarga de realizar de manera externalizada las tareas administrativas que generan las oficinas de esta entidad financiera NURIA TRIGUERO Viernes, 29 junio 2018, 08:44

Los empleados de OP Plus, la empresa propiedad de BBVA que se encarga de realizar de manera externalizada las tareas administrativas que generan las oficinas de esta entidad financiera, han decidido movilizarse para conseguir mejoras laborales. Este sábado, los más de dos mil trabajadores de esta compañía, más los alrededor de 500 de su filial Quipro, están llamados a concentrarse en el Centro Histórico, a las doce del mediodía de la plaza de la Constitución. Su principal reclamo es una subida salarial que acerque su sueldo base a lo que estipula el convenio de banca (OP Plus está adscrito al convenio de consultoría, que tiene retribuciones más bajas).

El conflicto laboral en OP Plus Operaciones y Servicios viene de largo; casi desde la constitución de este «centro de operaciones de alto valor», en 2007. BBVA quiso externalizar el abundante trabajo administrativo que genera la operativa bancaria -lo que se denomina 'back office', es decir, el conjunto de actividades de apoyo al negocio que no tienen contacto directo con el cliente- y para ello creó esta empresa con sede en Málaga. Al principio se adscribió al convenio laboral de oficinas y despachos, lo que provocó que los sindicatos iniciaran una batalla judicial, ya que consideraban que los empleados de OP Plus debían regirse por el convenio de banca. Este pleito acabaron perdiéndolo años después, recursos incluidos.

En 2010, la empresa cambió su objeto social con el fin de adscribirse al convenio laboral de consultoría, que según denuncian los sindicatos es «peor todavía que el de oficinas y despachos». «En oficinas y despachos el salario base era de 14.000 euros al año y con el de consultoría pasamos a 10.000. A los trabajadores que ya estábamos en plantilla nos pusieron un complemento voluntario para compensar la bajada, pero muchos de los nuevos que han ido contratando han entrado sin él», afirman desde el comité de empresa.

Desde entonces, los representantes de la plantilla vienen reclamando mejoras en sus condiciones laborales. «La empresa ni siquiera ha aplicado todavía la subida del 7% pactada en la renovación del convenio estatal de consultoría», apuntan desde el comité de empresa, que ha pedido a la compañía elevar el salario base a 15.886 euros. «Aplicando la retención del IRPF, la diferencia en el sueldo mensual medio sería de 180 euros, que no es para nada una petición desproporcionada para una empresa de beneficios milmillonarios», apuntan.