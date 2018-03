Los trabajadores del metro de Málaga siguen adelante con la huelga esta Semana Santa Los servicios mínimos decretados por la Consejería garantizarán el 60% del servicios comercial habitual AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 22 marzo 2018, 21:20

Los trabajadores del metro de Málaga decidieron este jueves, después de más de 10 horas de negociación con la empresa, seguir adelante con la huelga. Aunque, según el presidente del comité de empresa, Juan Vicente Pomares, hubo un momento en el que se produjo un acercamiento con la concesionaria, a última hora se «rompió todo», lo que significa que ya hoy viernes de Dolores comenzará el paro desde las 15.00 a las 2.30 del sábado 24.

Para los trabajadores, lo que ha roto la negociación es la masa salarial variable que la empresa ha propuesto y que el comité considera que no es alcanzable. «El problema es que el 70 por ciento de la subida salarial la quieren plantear sobre unos variables que nosotros no entendemos alcanzables. Hemos estado trabajando todo el día -por ayer- para intentar más dinero en la parte fija, incluso hemos cedido para darle forma y que sea conseguible, pero al final la empresa no ha querido», declaró Pomares. Desde la concesionaria Metro de Málaga no se hará ninguna valoración sobre el encuentro hasta este viernes, que difundirá un comunicado.

Fuentes de la Consejería de Fomento indicaron que el objetivo de la reunión era alcanzar un acuerdo para desconvocar la huelga, pero que, aunque sólo hicieron un receso de apenas media hora para el almuerzo, finalmente no fue posible.

Con la negociación rota, los paros en Semana Santa se reanudarán este Domingo de Ramos desde las 13.30 a 3.30 de la madrugada, y continuarán el Lunes Santo, de 13.00 a 3.30. El Martes Santo en cambio funcionará con normalidad, aunque a partir del Miércoles Santo se endurecerán las medidas, con un paro indefinido, de 24 horas, en los días fuertes de las procesiones, desde las 14.00 horas de ese día hasta la madrugada del Viernes al Sábado Santo, en concreto hasta las 3,15 horas.

Según informó anoche Metro Málaga, los servicios mínimos, que han sido decretados por la Consejería de Comercio, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, para la huelga garantizarán el 60% del servicio comercial habitual. Estos supondrán intervalos de paso de trenes en función del día y de la franja horaria afectada.

Para hoy Viernes 23, los trenes pasarán durante la huelga, cada 12 minutos entre las 15.00 y 20,30 horas, y cada 15 entre las 20.30 y 22.00; cada 20 minutos, de las 22.00 a las 23.000 horas, y cada 30 desde las 23.00 hasta el cierre.

El Domingo de Ramos, desde el comienzo del paro los trenes pasarán cada 122 minutos hasta las 22.30 horas, y cada 15 a partir de esa hora y hasta el cierre.

El Lunes Santo desde el comienzo del paro y hasta las 18.00 horas, el metro pasará cada 12 minutos, hasta las 22.30 horas, cada 10 y cada 12 hasta la finalización.

Entre el Miércoles y el Viernes Santo, que es cuando la huelga será indefinida, no se podrán desarrollar las 68 horas de servicio ininterrumpido. El Miércoles Santo disminuirá el número de trenes a partir de las dos de la tarde, momento en el que los convoyes pasarán cada 12 minutos. Este intervalo, según Metro Málaga, se mantendrá hasta las 2.30 horas y desde esa hora hasta las 11.00 horas del Jueves Santo los trenes pasarán cada 15 minutos. El resto del Jueves Santo, una de las jornadas fuertes de la Semana Santa, registrará diferentes intervalos de paso: entre las 11.00 y las 18.00 horas, cada 12 minutos; entre las 18.00 y 23.00 horas, cada 10; entre las 22.30 y las 2.30, cada 12, y desde las 2.30 hasta las 18.00 horas del Viernes santo, cada 15 minutos.

En las horas centrales del Viernes santo, entre las 18.00 y las 22.30 horas el paso de los trenes será cada 12 minutos, y entre las 22.30 y el cierre (2.30 horas, volverá a ser cada 15.