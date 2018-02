Los trabajadores de la empresa municipal de Aparcamientos convocan una huelga para la Semana Santa Rechazan los últimos contratos de externalización de servicios activados por la SMASSA JESÚS HINOJOSA Málaga Jueves, 22 febrero 2018, 11:18

Los trabajadores de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (SMASSA) han presentado ante la Junta de Andalucía una convocatoria de huelga para esta próxima Semana Santa para protestar por los últimos contratos de externalización de servicios puestos en marcha por la empresa para auxiliares de los aparcamientos y para las labores de la grúa. Estos contratos ya se han realizado anteriormente pero el comité de empresa de SMASSA considera que, en esta ocasión, atribuyen al personal externo que se va a contratar unas funciones que superan lo establecido en el convenio colectivo.

El presidente del comité, Manuel Lima, ha explicado que ayer mantuvieron dos reuniones con la empresa y que, por ahora, no piensa dar marcha a atrás a los nuevos contratos. Según ha indicado Lima, en el caso de los 47 auxiliares de los aparcamientos municipales, el servicio ya ha sido adjudicado a una nueva empresa "y no está claro que los actuales empleados vayan a ser subrogados", ha apuntado. Respecto a las tareas de apoyo a la grúa, el contrato está aún en fase de concurso. Según el comité de empresa, ya no es necesario externalizar un apoyo a la grúa porque, a diferencia de años atrás, se dispone de medios para llevar a cabo la retirada de motos y de vehículos abandonados.

Un total de 161 empleados de la SMASSA, incluidos los 30 de la bolsa de trabajo, están convocados a esta huelga que, de mantenerse, podría afectar al normal desarrollo de las procesiones y a la movilidad en la ciudad.

"Estos contratos van a perjudicar especialmente a los compañeros de la bolsa de trabajo y se han hecho sin consenso alguno con el comité", ha añadido Lima. La huelga comenzaría en la madrugada del Domingo de Ramos y acabaría a las diez de la mañana del Domingo de Resurrección.