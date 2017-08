Trabajadores demandarán a la Diputación por no renovarles el contrato

Casi un centenar de empleados laborales e interinos de la Diputación de Málaga presentarán una demanda contra la institución provincial al no renovarles los contratos que vencen, unos entre mediados y finales de diciembre de este año y otros el 30 de abril de 2018, y sacar esas plazas a concurso, según anunció Manuel Martos, el asesor jurídico que les llevará el caso.

Martos explicó que tras una reunión celebrada este jueves se aprobó presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social para que a este centenar de trabajadores se les reconozcan los derechos adquiridos. «Hay empleados, de distintas áreas, que llevan más de treinta años ocupando su puesto de trabajo y los más recientes llevan unos cinco años. Ahora les obligan a hacer un proceso selectivo nuevo cuando llevan más de tres años desempeñando una plaza por lo que se les debería reconocer como empleados laborales no fijos o consolidar sus puestos de trabajo», dijo.

En este sentido, explicó que la Diputación está negociando con los sindicatos para, en primer lugar, crear una bolsa de trabajo y posteriormente, sacar estos puestos a concurso.

Cumplir la ley

Por su parte, desde el equipo de gobierno de la Diputación de Málaga, fuentes consultadas explicaron que la no renovación del contrato de estos trabajadores obedece al cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria incluida en los Presupuestos Generales del Estado, que establece que no se pueden renovar aquellas plazas donde no esté acreditado que el acceso a las mismas se hizo mediante un concurso.

«Estamos obligados a cumplir la ley y es inevitable que no podamos renovar esos contratos», apuntaron las fuentes consultadas, que añadieron que los servicios jurídicos de la institución han establecido que este es el procedimiento a seguir.