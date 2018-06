Así se trabaja en el Infoca todo el año El plan para la época de riesgo ya está activo, pero antes se ha abordado la prevención ANA PÉREZ-BRYAN Jueves, 7 junio 2018, 00:38

Si se aceptan las comparaciones con el dicho popular, del mismo modo que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, también lo hacemos del Infoca (sólo) cuando hay un incendio. Sin embargo, al contrario de lo que pueda pensarse, este plan de conservación –convertido en el mayor de cuantos existen en Andalucía en protección medioambiental– extiende su actividad durante todo el año a pesar de que es en los meses de verano cuando se pone en marcha su amplia maquinaria humana y técnica porque es cuando existe más peligro de incendio.

Ese periodo de máximo riesgo ya ha comenzado: lo hizo el pasado 1 de junio y está previsto que se prolongue hasta el próximo 15 de octubre. Las fechas marcan en rojo los meses de alerta en el calendario, aunque las lluvias de los últimos meses –con niveles de precipitaciones entre un 20 y un 50% superiores a los valores habituales en la provincia– aún mantienen la vegetación húmeda y está previsto que el pico de alerta comience justo cuando el combustible fino (o pastos) que ha ido creciendo a causa de las precipitaciones comience a secarse.

El dispositivo para este año en la provincia cuenta con más de 600 profesionales y una dotación económica que supera los 20 millones

En este escenario de alerta que se repite cada año, los trabajos de prevención y conservación que se han ejecutado durante los meses de otoño e invierno han dado ya paso a un plan de emergencia centrado en la extinción de los incendios que se produzcan en la provincia de Málaga, que cuenta con más de 438.000 hectáreas de masa forestal. «El plan Infoca no descansa ni un minuto». Así lo confirmaba ayer el delegado del gobierno de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, encargado de avanzar las líneas básicas del Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía 2018 (conocido como Plan Infoca), que arranca con un presupuesto total de 20, 3 millones de euros (1,2 más que en 2017) y con una plantilla compuesta por 581 profesionales, entre personal técnico, agentes de medio ambiente, especialistas en extinción o personal de vigilancia.

Ruiz Espejo (en el centro), ayer durante la reunión del comité asesor del Plan Infoca. / SUR

Este amplio dispositivo, cuyos responsables y comité asesor mantuvieron ayer un encuentro en la sede del gobierno de la Junta en Málaga, permanecerá en alerta máxima en los meses de verano para minimizar los efectos de los incendios que se produzcan en la provincia, proporcionando una respuesta «rápida y coordinada», en palabras de Ruiz Espejo. Ayer sin ir más lejos, y sólo unas horas después de la presentación del plan, se declaraba un incendio en el paraje Olivar de Juanar, en Ojén, sobre las cuatro de la tarde. Una hora después, el Infoca confirmaba en su cuenta de Twitter que el fuego había sido estabilizado y, posteriormente, controlado.

Más de cien siniestros en 2017

Los responsables del Plan Infoca admitían ayer que los siniestros son impredecibles más allá de las condiciones meteorológicas de cada año, pero puede afirmarse que 2017 no fue un año con grandes incidencias forestales: en concreto, se registraron 111 incendios que afectaron a 376 hectáreas. Los municipios más afectados fueron Málaga (22), Ronda (14) y Antequera (9). Y ojo, que las causas más frecuentes de este tipo de siniestros responden a la intencionalidad (39,1%) y la negligencia (34,4%).

Con estos antecedentes, tanto Ruiz Espejo como el delegado provincial de Medio Ambiente y Protección del Territorio, Adolfo Moreno, insistieron en la necesidad de extremar las precauciones y respetar las limitaciones que rigen en este periodo de máxima alerta. En este sentido, hay que recordar que está totalmente prohibido encender fuego y recorrer con vehículos a motor zonas forestales y de influencia forestal desde el pasado 1 de junio hasta el 15 de octubre. Además, hay que seguir una serie de recomendaciones cuando se visitan este tipo de espacios: no arrojar colillas, no dejar residuos –especialmente vidrios que pueden hacer efecto lupa–, no realizar quemas agrícolas sin autorización y no trabajar con maquinaria en zonas forestales. En este catálogo de consejos, destaca por último la necesaria implicación ciudadana, que ante una situación de riesgo o emergencia tiene a su disposición el teléfono 112.

El plan Infoca, en cifras

Plan de acción y extinción

Medios humanos: 581 profesionales, entre personal técnico, agentes de medio ambiente, especialistas en extinción o personal de vigilancia.

Infraestructura: un Centro Operativo Provincial (COP), dos centros de Defensa Forestal (CEDEFO) en Colmenar y en Ronda, una Base Brica en Cártama, 19 puestos de vigilancia fija, 29 puntos de encuentro para helicóptero, 34 balsas para toma de helicópteros, una pista habilitada para aterrizaje de aviones de carga en tierra y 6 repetidores fijos de radio.

Medios terrestres y aéreos: Una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), 10 vehículos pesados (300 litros), dos vehículos autobomba pesados-nodriza (11.000 litros), tres helicópteros con capacidad para 1.000 litros (1 ligero) y 1.200 litros (2 semipesados); y dos aviones anfibio con capacidad para 5.500 litros cada uno.

Plan de prevención

Cortafuegos: A lo largo de estos meses previos se han habilitado 440 hectáreas de cortafuegos mecanizados, 850 de cortafuegos manuales y 1.800 en el área de pastos de cortafuegos.

Caminos forestales: Se han mejorado 99 kilómetros de estas vías.

Planes de prevención: Más de 3.000 fincas de la provincia de Málaga ya cuentan con sus planes de prevención. Además, de los 75 municipios de la provincia que se ubican en zonas de especial riesgo, 72 de ellos ya tienen en marcha sus planes locales de emergencias ante los incendios.