De la Torre: «Ahora salimos y buscamos entre todos la papelera»

El arte del toreo en política lo tiene bien aprendido el alcalde Francisco de la Torre desde que empezó su andadura como banderillero en Urbanismo en la etapa de la otrora alcaldesa Celia Villalobos, la que no suele salir ni para bien ni para mal en casi ninguna de sus alocuciones. Después, llegó a torero y lleva de matador los 17 años que le acreditan desde que ella le dejara el testigo para irse a Madrid como ministra de Sanidad en el año 2000. Como buen maestro, ayer demostró que conoce bien el arte de la lidia política y así le pasó el capotazo con destreza a un avezado portavoz de la Federación Civilis Antonio Pérez. El ámbito:‘Tengo una pregunta para usted alcalde’ dentro de la Semana Europea de la Democracia Local, cita ineludible a la que lleva asistiendo y favoreciendo ni más ni menos que diez años, como explicó, pero éste último, todo hay que decirlo, el aforo era susceptiblemente inferior al del otros ejercicios:el auditorio del Museo Thyssen es tres veces más pequeño, quizás algo más, que el del Centro Contemporáneo de Arte (CAC). El tendido:completo, que se concretaba en ocho filas por ocho personas, igual a 64, en la que había que descontar por pudor la primera, que llenaban casi todos sus concejales: Jiménez, Pomares, Del Corral, Martín Rojo, Maeso, Pérez de Siles, Conde, Andrade y Porras. Ayer pasaban lista. Y para colmo la televisión municipal Onda Azul grababa el acto, que condujo Antonio Ismael.

Tras el preámbulo, decenas de respuestas a vecinos voluntariosas del primer edil para que llegase el agua a los Gámez en Los Montes, pero con aportación ciudadana;a barrios de Campanillas, más líneas de autobús, que el Ayuntamiento haga el parque de Monte Victoria, que hubiese mejor fibra óptica en el Cortijo de Maza, en Churriana, entre otras peticiones más bien vecinales hasta que le tocó a Civilis, cuyo portavoz Antonio Pérez le preguntaba por el futuro de los terrenos de Repsol y por el presente de la sempiterna Limasa, que va a todos los saraos aunque nadie la invite.

Pues bien, el regidor cogió fuelle intentando superar una ronquera que le afecta desde que anduvo resfriado la semana pasada, y llegó a entonarse incluso a modo mitinero para explicar cómo en los terrenos de Repsol había que salvar espacio para pagar los de Arraijanal (con 400 viviendas), para un parque y un foco de empresas tecnológicas dentro de la ciudad como en el Polo Digital de Barcelona. De Limasa, más bien cantó bajito y dejó caer, ufano, que la gente que tarda en venir a Málaga dice que está limpia. Acabó, tal y como leen, animando a todos los presentes a buscar la papelera más cercana al Thyssen porque un vecino no vio ninguna para poder tirar su chicle. Entre risas, claro, porque antes se había venido arriba diciendo que antes de depositarlo había que guardarlo en el envoltorio en el que iba para que no se quedara pegado en la papelera. Un número. Esas explicaciones del alcalde de andar por casa. Para finalizar, un vecino le pedía que se presentase a las elecciones de 2019, y se zafaba, como con Limasa, con una sonrisa y contestando que ese no era el foro. Capotazos largos y esquivos, pero al final salía airoso. Las tablas.

Maratón. Los munícipes también donan sangre

Patio de Banderas / Ñ. Salas

El maratón de sangre que se realizó ayer como suele ser costumbre en el Patio de Banderas, organizado por el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, volvió a situar la Casona en el centro de la solidaridad con decenas de malagueños que se sumaron a esta noble causa. Los grupos municipales quisieron dar constancia de su aportación porque, como explicaron, si nosotros donamos también damos ejemplo. Así, en el PSOE se sumó su portavoz Dani Pérez, que esta vez hizo por no marearse y así no movilizar a varios enfermeros a su alrededor tumbándose desde el principio, como contaba guasón, así como el edil socialista Salvador Trujillo y el técnico Sergio González;en Málaga Ahora la portavoz Ysabel Torralbo y el técnico Cristian Gracia, ambos donantes; en IU-Málaga para la Gente, su portavoz Eduardo Zorrilla, y el vocal de distrito Rodrigo Muñoz, y en Ciudadanos, el coordinador de prensa, Chus Heredia.