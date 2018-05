De la Torre vuelve a aparcar la futura Limasa y deja la decisión a la próxima Corporación Operarios de Limasa limpian una acera de la capital. / SUR El Ayuntamiento apuesta por mejorar el servicio en año preelectoral y deja en el aire el modelo híbrido pactado en diciembre por el PP y Ciudadanos FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Miércoles, 9 mayo 2018, 00:25

El debate sobre la futura Limasa vuelve a la casilla de salida. Con el primer año de prórroga de la concesión actual ya cumplido y cinco meses después de que el alcalde cerrara un acuerdo con su propio partido (PP) y con su socio de investidura (Ciudadanos) para dejar la limpieza viaria en manos privadas y municipalizar la recogida y tratamiento de residuos, la maquinaria para poner en marcha este modelo híbrido no sólo no ha arrancado, sino que todo apunta a que no lo hará y se dejará la decisión en manos de la nueva Corporación que salga de las elecciones municipales de junio de 2019. Mientras Francisco de la Torre se limita a señalar que el objetivo ahora (año preelectoral) es que «los resultados de la actual Limasa sean los mejores posibles», Teresa Porras, que asumió la responsabilidad del servicio hace un mes, elude pronunciarse sobre el asunto alegando que aún no tiene «datos suficientes para determinar qué modelo es el que más conviene».

En cualquier caso, tanto en los despachos como en el seno de la propia Limasa se viene trabajando con la certeza de que esta situación de 'stand by' o de patada hacia delante se prolongará durante el año que queda de mandato. También en la plantilla, donde aguardan con calma y mantienen en suspenso el calendario de movilizaciones que se acordó en asamblea el pasado enero en protesta contra la decisión del Ayuntamiento de dividir la empresa en dos al considerarlo «el peor modelo posible tanto para los trabajadores como para los barrios de la ciudad».

Discrepancias internas

Tampoco arroja luz al respecto la partida de 80.000 euros incluida en los presupuestos municipales de este año pactados por PP y Ciudadanos para encargar el enésimo estudio de viabilidad del nuevo modelo. Y es que después de poner fin mediante esta solución híbrida a un año de discrepancias internas (buena parte de los pesos pesado del equipo de gobierno se rebelaron contra la preferencia del alcalde por municipalizar) ni están listos los pliegos de condiciones para sacar a concurso la gestión de la limpieza viaria ni se han dado los pasos para crear la sociedad municipal para la recogida y el tratamiento de los residuos.

Los pliegos para sacar a concurso la limpieza viaria no están listos ni se han dado pasos para municipalizar la recogida

Frente a esta parálisis, en lo que sí que hay premura es en darle la vuelta al servicio con medidas ya efectivas como el refuerzo de la recogida en el Centro para evitar la acumulación de basura procedente de la hostelería y la mayor presencia de barrenderos en los barrios al poder disponer cada día de una media de 125 operarios más al volver a concentrarse las vacaciones del personal fijo entre junio y septiembre en lugar de estar repartidas durante todo el año. Con esta última decisión, que supone volver a la situación que había hasta 2012, la empresa se garantiza una plantilla más amplia durante buena parte del año, pero se verá obligada a contratar a eventuales en verano para cubrir el hueco que cada mes dejan unos 400 empleados fijos. El desembolso para estos refuerzos, cuya selección de personal ya está en marcha, rondará los 3 millones de euros.

Una partida a la que hay que sumar los 13,6 millones (IVA incluido) que se van a destinar a la adquisición de 80 vehículos para modernizar una flota que ha quedado más que obsoleta tras 17 años de concesión sin apenas nuevas adquisiciones. Destacan los 36 camiones que se comprarán para el servicio de recogida, a los que se sumarán otros 39 vehículos para la limpieza viaria (barredoras, hidrolimpiadoras, fregadoras,…) además de dos tractores para las playas y nuevas cargadoras en el Centro Ambiental de Los Ruices. Como aspecto llamativo, dentro del lavado de cara que el Ayuntamiento pretende darle a Limasa el color corporativo de los nuevos vehículos que empezarán a llegar en el segundo semestre será el blanco, dejando atrás el verde que durante los últimos años ha sido el referente de Limasa.