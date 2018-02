De la Torre volverá a presentarse

Se despejó la incógnita. Dos días antes de concluir el plazo que se automarcó para dar una respuesta a la petición que le hizo el 28 de enero la dirección provincial del PP, Francisco de la Torre confirmó ayer, como adelantó SUR, que repetirá como candidato a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de junio de 2019. Será, por tanto, la quinta vez que el actual regidor, de 75 años, encabece la lista de los populares (las anteriores fueron en 2003, 2007, 2011 y 2015) desde que en 2000 sustituyó a Celia Villalobos al frente de la Casona del Parque.

En un lugar cargado de simbolismo, los jardines de Pedro Luis Alonso, junto al Ayuntamiento, y debajo de la estatua del Biznaguero –uno de los iconos de la ciudad– y en medio de una gran expectación periodística De la Torre anunció: «Acepto la petición que me ha hecho el PP». Una decisión que, según relató, ha venido madurando desde que el pasado 28 de enero el presidente de los populares malagueños, Elías Bendodo, le hizo el ofrecimiento, y que cerró la reflexión este fin de semana. El domingo por la noche se lo transmitió a la dirección de su partido y en la mañana de ayer decidió hacerla pública en un breve acto sin nadie de la cúpula del partido y en el que sólo estuvo acompañado por un concejal de su equipo, el responsable de Urbanismo, Francisco Pomares, quien, al finalizar la comparecencia, le dio un abrazo.

El alcalde de Málaga toma esta decisión después de que durante los últimos meses hubiera sostenido que su intención era no volver a repetir como candidato; aunque, eso sí, siempre dejó abierta una rendija a seguir en la primera línea de la política local. Además, con ella cierra, al menos temporalmente, un debate que ha estado presente en la vida municipal desde las elecciones municipales de 2015: el de su sucesión, donde ha habido episodios como el intento de que encabezara la lista del PP al Congreso en los comicios generales de 2016 como maniobra para facilitar un relevo tranquilo en la Casona del Parque. En este contexto, incluso dirigentes del PP apuntaron que su relevo natural era Elías Bendodo.

Afirma que no le resultaría incómodo que Elías Bendodo vuelva a ir de dos en la lista

En el proceso de reflexión, donde ha analizado aspectos políticos y también personales, Francisco de la Torre inclinó finalmente la balanza hacia el platillo de la continuidad. Las razones que esgrimió es que tiene «ilusión y entusiasmo para consolidar el camino recorrido en estos años y plantear nuevos proyectos que se añaden a ese camino formidable de la Málaga de los últimos 20 años». Incluso recurrió a la emotividad para sostener su postura cuando recordó que es la ciudad en la que ha nacido, a la que quiere y que tiene una potencialidad tremenda. «Vale la pena trabajar por ella», subrayó.

De la Torre razonó que el balance de lo conseguido estos años en Málaga –lleva en el Ayuntamiento desde 1995, primero como edil de Urbanismo y luego como alcalde– es «para estar todos satisfechos» en el plano de la cultura, la innovación y los cambios tecnológicos, en materia de compromiso ambiental, de inclusión social y de mejoras en la gobernanza. «Sinceramente hemos conseguido una referencia de la imagen de Málaga como una ciudad muy en vanguardia en estas materias en el ámbito nacional e internacional», recalcó.

«Lo que se ha hecho es mucho y para mí en un estímulo para consolidar ese camino y garantizarnos que ese camino siga en los próximos años dando frutos para Málaga y demos respuesta a retos nuevos que se pueden añadir en esas mismas líneas de estrategia de ciudad», dijo.

Entre esas materias que le ilusionan, enumeró la cultura, la innovación, las cuestiones ambientales, la educación, la formación, la mejora de las comunicaciones o «la asignatura pendiente» del Guadalmedina. «Se trata, en definitiva, de ser capaces de consolidar el camino recorrido y de ofrecer nuevas ideas, proyectos que son coherentes con el camino recorrido y nos permitirán tener una ciudad absolutamente maravillosa y digna de ser de las mejores ciudades de Europa y el mundo», apostilló.

«Respeto la libertad de mi familia de querer que no repita y ellos respetan mi libertad», dice

En el plano personal, Francisco de la Torre agradeció la comprensión de su familia, que siempre ha manifestado su deseo de que el alcalde de Málaga no volviera a repetir como candidato. «Respeto la libertad de mi familia sobre ese particular y ellos respetan mi libertad y se lo agradezco. Le agradezco la comprensión que han tenido y tienen conmigo respecto a la conciliación familiar, que no siempre la consigo», manifestó.

Tras las elecciones municipales de 2015, De la Torre declaró en una entrevista con SUR: «Hubiera sido mejor que Bendodo hubiese ido en otro puesto, no en el número dos; parecía que estaba detrás de la puerta para pasar». Cara a la configuración de la próxima lista al Ayuntamiento de la capital, el alcalde de Málaga dijo este lunes, en una entrevista en el programa ‘La Tapadera’ de Cope, que no le resultaría incómodo que Elías Bendodo vaya como número dos.

Sobre la cita con las urnas de 2019, Francisco de la Torre manifestó que la afronta «con el entusiasmo y la humildad de siempre» y agradeció el apoyo de los vecinos durante todos estos años y confió en que ese respaldo se mantenga en las próximas elecciones municipales.

De la Torre apuntó que en su decisión no han pesado situaciones como el ascenso electoral que las encuestas auguran a Ciudadanos y avanzó que se presenta para estar todo el mandato en la Casona del Parque (durará de 2019 a 2023) tanto si es alcalde como si está en la oposición. «Cuando uno va a unas elecciones, va para todo, no sólo si se gana», concluyó.