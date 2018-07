De la Torre no tomará nuevas medidas respecto a la plusvalía hasta conocer la reforma legislativa del Gobierno central Francisco de la Torre / MIGUE FERNÁNDEZ El alcalde confía en que haya compensaciones para los ayuntamientos por la pérdida de ingresos que supondrá la modificación del tributo JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 4 julio 2018, 15:07

El alcalde, Francisco de la Torre, ha afirmado este miércoles que, por ahora, no tomará nuevas medidas respecto al cobro del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), después de que el Ayuntamiento haya sido condenado por veinte sentencias judiciales a la devolución de más de dos millones de euros de los ingresos por este tributo. El regidor ha recordado que, desde que se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el pago de la llamada plusvalía en los casos de transacciones con pérdidas de valor, el Ayuntamiento dejó de cobrarla en esos supuestos. «Fuimos el primer ayuntamiento del país en tomar esa medida», ha subrayado De la Torre.

No obstante, ha apuntado que «no tiene sentido ir por libre» en la adopción de otro tipo de medidas al respecto. «Lo natural y lógico es que esperemos a ver cómo va a la nueva legislación a nivel nacional, y cómo se plantean las compensaciones a los ayuntamientos, que las debería haber. Nos corresponde no olvidarnos del tema, ser atentos y prudentes, y no prever unos ingresos para adaptarnos a lo que puede pasar, pero estando atentos al debate legislativo», ha señalado el alcalde.

Según la información que este martes aportó el concejal de Economía, Carlos Conde, en la comisión de transparencia, el Ayuntamiento ingresó el año pasado por plusvalía un 8% menos que en 2016. Para el ejercicio presupuestario de 2018 ha previsto una recaudación por este impuesto de 46,7 millones de euros, ocho millones menos que los 55 que logró recabar en 2016 y cuatro menos que los que ingresó el año pasado.

Por otro lado, De la Torre ha matizado que, de las 20 sentencias condenatorias para el Ayuntamiento, de las que solo dos son firmes por ahora, 15 son por casos de minusvalía en el valor de la transacción y el resto hacen alusión a otras cuestiones como el valor catastral. Además, ha apuntado que la mayor parte de las alusivas a minusvalía son respecto a recursos judiciales presentados por empresas.