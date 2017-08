De la Torre: «Estoy sorprendido de que no hayan desconvocado la huelga; algunos taxistas de Málaga están cansados» Iván Gelibter El alcalde ha asegurado además esta mañana que espera que todos los partidos primen el «interés general» y apoyen la subida de las tarifas del agua IVÁN GELIBTER Martes, 15 agosto 2017, 18:36

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha pronunciado este mediodía sobre algunos de los temas de actualidad de la capital, cuya importancia está haciendo de esta feria una semana atípica por la cantidad y la importancia de cuestiones con las que está lidiando. En cuanto a la huelga de los taxistas, y después de que éstos hayan votado continuar con ella, De la Torre ha señalado que tenía la «esperanza» de que en la votación saliera «algo parecido a acabar con la huelga». «He notado que parte de los taxistas están cansados; no piensan que es un error, pero ellos son empresarios, no son trabajadores por cuenta ajena, y por tanto se perjudican ellos. No estoy decepcionado, pero sí sorprendido», ha sostenido.

Tal como ya afirmara ayer el responsables de los hosteleros de Málaga, el alcalde considera que la huelga afectará a la feria. «Es una lástima porque está siendo una feria brillante, aunque pienso que será la mejor en los últimos años según nos están diciendo los empresarios. Veremos los datos al final, pero el balance global será muy bueno», ha matizado.

En cuanto a la reunión crucial del agua de mañana, de la que ha dicho que no estará, el primer edil ha vuelto a defender la subida del recibo para poder realizar mejoras en el servicio, una decisión de la que espera que estén de acuerdo todos los partidos, lo que a día de hoy se antoja complicado. «Esto es una cosa moderada y gradual, y hay que recordar que no todas las ciudades tienen las infraestructuras del agua perfectas. Nosotros vamos por ese camino, y hay avances que hay que seguir haciendo por obligación, porque así se lucha contra el cambio climático mediantes la corresponsabilidad. Yo tengo la esperanza de que las cosas salgan bien mañana», ha dicho.

Además, De la Torre ha dudado de los verdaderos motivos de las negativas iniciales de las formaciones políticas de la ciudad. «Hay que pensar en el ciudadano, pero habrá que ver qué dicen los consumidores, pero confío en que el final llegaremos al acuerdo». Asimismo, el alcalde ha cargado contra el PSOE, al que le ha acusado de tener una opinión distinta según la administración. «No solo hay que convencer a Ciudadanos, sino a otros como el PSOE, que ya lo hace en la Junta con el canon del agua. A lo mejor es que piensan que vamos a ser igual de ineficaces que ellos, que recaudan y no invierten», ha afirmado, para pasar a desgranar algunos datos. «En la provincia este canon ha recaudado más de 100 millones y solo ha invertido 14; y en el caso de Málaga capital ni un euro. Aquí lo que vamos a garantizar es que las obras empiecen ya, incluso antes de que se empiecen a pagar estas pequeñas cantidades, cosa que no pasa con el canon de la Junta. ¿Es que quizá están contra para que no evidenciemos quiénes son eficaces y quiénes no?», se ha preguntado. «Por favor, seamos serios, si se defiende en un sitio, no se pueden poner pegas en otro. Vamos a dar tiempo a impere el sentido común y el interés general», ha sentenciado.