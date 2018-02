De la Torre reitera que «de partida» no desea ser candidato a la alcaldía de Málaga Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. / Ñito Salas Asegura que se encuentra en una «reflexión» para ver si hay «argumentos para ir al sí» EFE Málaga Martes, 20 febrero 2018, 15:15

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha reiterado hoy que su posición "de partida" respecto a si será el candidato del PP para revalidar el cargo en las próximas elecciones municipales es "el no", aunque se encuentra en una "reflexión" para ver si hay "argumentos para ir al sí".

De la Torre, que a finales de enero se comprometió a responder antes de que acabara febrero a la propuesta del PP para que fuera el candidato, ha afirmado que la respuesta "no tiene por qué ser el último día", pero debe darla dentro del plazo que se dio y lo hará.

A preguntas de los periodistas, ha señalado que en este periodo no ha habido conversaciones con dirigentes del PP, pero sí ha conocido "datos de encuestas hechas por el partido".

Según De la Torre, la reflexión en la que está inmerso es para "ver hasta qué punto el esfuerzo que puede suponer" repetir como candidato "vale la pena hacerlo".

Ha subrayado su "pasión e interés por los temas de Málaga", su "vocación por servir a la ciudad" y su deseo por "resolver las cosas que la ciudad tiene por delante".

"Estamos dentro del plazo, trataré de reflexionar constructivamente y no dejo de contemplar todos los escenarios", ha asegurado el alcalde, que ha precisado que las encuestas que ha conocido "son de marcas (partidos) y no de personas", porque con las de personas no se siente