De la Torre reitera que la decisión de ser candidato a la Alcaldía corresponde al PP

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró ayer, después de que anteriormente dijera que estaba meditando sobre la posibilidad de volver a repetir como candidato a la Alcaldía por el PP, que el partido «tiene absoluta libertad para decidir, como es natural». Es más, ha añadido que «tiene la responsabilidad de decidir y hará lo que estime mejor». «Es una libertad absoluta del partido, mi colaboración va a ser plena y total para que el PP siga gobernando en los próximos años en la ciudad de Málaga», dijo.

También sostuvo, tras ser preguntado por los periodistas, que «autodescartarse totalmente no sé si es bueno hacerlo o no hacerlo», pero ha agregado que «siempre he dicho que no es lógico que lo sea -el candidato-; es difícil pero tampoco imposible». «Lo he dejado abierto porque es una decisión que corresponde al partido», ha añadido, insistiendo, en ese sentido, en que «el partido en todas las ciudades analiza, ve y decide».

De la Torre, sobre su candidatura, agregó que «el partido tiene que pensar estos temas y decirlo con total libertad», ha añadido, asegurando que «no entro en un pronunciamiento rotundo y definitivo sobre este tema, como he hecho otras veces con respecto a decir 'estoy los cuatro años', porque tiene cierta lógica, cumplir mandatos, salvo alguna situación que de fuerza mayor se plantee o de razón convincente».

Por ello, el regidor 'popular' ha dicho que en la nueva etapa electoral «tiene bastante lógica» que no sea el candidato 'popular', «por razones obvias», pero «imposible absolutamente no es, dependerá, lógicamente de la decisión que tome el partido».