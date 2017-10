De la Torre reitera que la decisión de ser candidato a la Alcaldía corresponde al PP El regidor asegura que "tiene bastante lógica" que no sea el candidato "por razones obvias", pero "imposible absolutamente no es", advierte EP Martes, 17 octubre 2017, 18:06

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este martes, después de que anteriormente dijera que estaba meditando sobre la posibilidad de volver a repetir como candidato a la Alcaldía por el PP, que el partido "tiene absoluta libertad para decidir, como es natural". Es más, ha añadido que "tiene la responsabilidad de decidir y hará lo que estime mejor". "Es una libertad absoluta del partido, mi colaboración va a ser plena y total para que el PP siga gobernando en los próximos años en la ciudad de Málaga", ha asegurado De la Torre.

También ha sostenido, tras ser preguntado por los periodistas, que "autodescartarse totalmente no sé si es bueno hacerlo o no hacerlo", pero ha agregado que "siempre he dicho que no es lógico que lo sea-el candidato-; es difícil pero tampoco imposible".

"Lo he dejado abierto porque es una decisión que corresponde al partido", ha añadido, insistiendo, en ese sentido, en que "el partido en todas las ciudades analiza, ve y decide". De la Torre, sobre su candidatura, ha agregado que "el partido tiene que pensar estos temas y decirlo con total libertad", ha añadido, asegurando que "no entro en un pronunciamiento rotundo y definitivo sobre este tema, como he hecho otras veces con respecto a decir 'estoy los cuatro años', porque tiene cierta lógica, cumplir mandatos, salvo alguna situación que de fuerza mayor se plantee o de razón convincente".

Por ello, el regidor 'popular' ha dicho que en la nueva etapa electoral "tiene bastante lógica" que no sea el candidato 'popular', "por razones obvias", pero "imposible absolutamente no es, dependerá, lógicamente de la decisión que tome el partido".

Cuestionado por esas razones obvias, De la Torre ha dicho que una de ellas es la edad, pero "la fuerza y la ilusión me acompaña". "Es obvio que plantear que dentro de cuatro años, en 2019, pueda decir con convicción que voy a estar cuatro años es más difícil de creer que antes". "A la gente hay que trasmitirle esa sensación de continuidad y compromiso en el tiempo", ha valorado el alcalde 'popular'.

Calendario

De la Torre, cuestionado de nuevo por las posibilidades o no de plantearse volver a presentarse, ha insistido en que "no tengo nada que decir", asegurando que "el calendario es un tema que le corresponde al partido, que habla de ello, ha hablado de diferentes fechas y, lógicamente, estaré a lo que el partido considere más oportuno en materia de fechas, de calendario y en todo tipo de materias".

"El calendario no es cuestión mía es cuestión del partido", ha señalado De la Torre, que, tras ser cuestionado si cree también que habrá un coste electoral sino se decide en breve el candidato, ha sostenido que, por su parte, "trataré de que las cosas se hagan de tal manera que, la buena línea de trabajo que se ha hecho en Málaga se mantenga e, inclusive, se mejore en los próximos tiempos".

Además, ha asegurado que desde el Ayuntamiento "lo que hacemos es trabajar a 'full time', plenamente, por parte de todos", lo que, a su juicio, "es lo que tenemos que hacer: responder a la confianza de los ciudadanos que han depositado en nosotros para tratar de que el impulso de gobierno sea firme, sea ambicioso, ilusionante y traslade autoestima a los malagueños".

Cuestionado por si, al margen de la ciudadanía, desde el partido le han solicitado la opción de repetir, ha dicho que "no es un tema que haya surgido en reuniones, no es un tema planteado", insistiendo en que "es una libertad absoluta del partido, mi colaboración va a ser plena y total para que el PP siga gobernando en los próximos años en la ciudad de Málaga", ha reiterado.