De la Torre da por hecho que el presupuesto de 2018 no podrá estar en vigor a principios del año

El alcalde da por hecho que el presupuesto de 2018 no podrá estar en vigor a principios del año El alcalde recrimina a Ciudadanos que no es tan exigente a la hora de negociar las cuentas de la Junta de Andalucía con el PSOE JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 29 noviembre 2017

El alcalde, Francisco de la Torre, da por hecho que el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2018 no estará en vigor a principios del año próximo, como ha sucedido en los dos anteriores ejercicios del mandato, ya que la negociación con el grupo de Ciudadanos respecto a las cuentas municipales está aún enquistada. “Me consta que el equipo de gobierno está trabajando en ello, pero no de forma definitiva por los condicionantes que ha puesto Ciudadanos”, ha afirmado De la Torre.

“Estoy seguro de que tendremos presupuestos. No en las fechas cuando hemos tenido mayoría absoluta, primeros de enero, ya pasó en el año 2016 y 2017, pero trataremos que sea el retraso el menor posible. Es la diferencia entre tener mayoría absoluta y no tenerla. Se negocia, se habla, se buscan soluciones pero no siempre se va a la misma velocidad de cuando se tiene mayoría absoluta”, ha relatado el regidor.

Respecto a los condicionantes puestos sobre la mesa por la formación naranja para dar luz verde con sus votos a los próximos presupuestos municipales, entre ellos la definición del nuevo modelo de Limasa, el desbloqueo del proyecto urbanístico para los suelos de Repsol y el impulso del acondicionamiento de Gibralfaro como parque, De la Torre ha manifestado que ha tratado de ver si existen “antecedentes” de unos requisitos de esas características en la negociación de Ciudadanos con el PSOE para dar luz verde a los prespuestos de la Junta de Andalucía “y no lo hemos encontrado”. “Ya le sugeriré alguno a Ciudadanos para que lo plantee a la Junta cara a otros presupuesto autonómicos”, ha concluido.