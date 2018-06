De la Torre frena la concesión de la medalla de la ciudad a Mari Carmen Barea El alcalde no descarta apoyar la propuesta del PSOE sobre la medallista de oro olímpica, pero asegura que hay «atoro» de candidatos IVÁN GELIBTER MÁLAGA. Martes, 5 junio 2018, 00:25

El alcalde, Francisco de la Torre, frenó ayer de manera temporal la concesión de la medalla de la ciudad y el título de Hija Predilecta a Mari Carmen Barea, única mujer nacida en la ciudad ganadora de una medalla de oro en unos juegos olímpicos, conseguida en Barcelona 1992 en hockey hierba.

La propuesta, presentada por el PSOE en la junta de portavoces celebrada ayer en el Consistorio, no solo pedía este reconocimiento para Barea, sino que también planteaba su inclusión en el 'paseo de las estrellas' situado junto al Estadio Ciudad de Málaga, en el que se han colocado los nombres de los deportistas de mayor renombre de la ciudad.

En declaraciones a este periódico, De la Torre aseguró que no le parecía mal la concesión de la medalla, «siempre y cuando sea realmente la única con este palmarés», añadió. A pesar de ello, el alcalde aseguró que esto no se puede realizar «de momento» porque a su juicio existe un «atoro» en las concesiones de medallas ante el elevado número de candidatos propuestos. «Solo se pueden dar dos por año, tendríamos que ver cómo cambiar esta normativa», aseguró; aunque no concretó cuándo podría recibir la exjugadora el reconocimiento.

En cuanto a la presencia de Barea en este paseo de las estrellas, el primer edil sí lo considera «más sencillo», y afirmó que lo trasladaría a la concejalía de Deportes para que lo estudien y se convierta en una realidad «lo antes posible».

Criterios diferentes

Quienes no salían ayer del «asombro» eran los concejales del PSOE de Málaga, partido que presentó la propuesta ante la junta de portavoces. El portavoz socialista, Daniel Pérez, aseguró que el alcalde no puede buscar «subterfugios» para no conceder la medalla de la ciudad «a quien verdaderamente lo merece». «Cuando ellos han querido, por decreto y sin consensuar, le dan una glorieta a Al- Thani; y a una medallista olímpica, como es Mari Carmen Barea, con un palmarés envidiable, no tiene el apoyo de quien gobierna esta ciudad», afirmó a SUR.

El también candidato a la Alcaldía -que sostiene que De la Torre mostró «desinterés» por la propuesta en la junta de portavoces- ve «incomprensible» e «injustificado» que una propuesta de este calibre se deniegue o se dilate en el tiempo. «Son cuestiones justas y de visibilidad. Deportistas profesionales como Barea, que han conseguido grandes logros en sus disciplinas, merecen el reconocimiento de su ciudad, porque además son un gran valor que ayudan a promover el deporte femenino», sentenció.

Aunque en Málaga Barea sigue sin tener un reconocimiento explícito, otras administraciones sí la han tenido en cuenta. Así, ostenta premios como Real Orden del Mérito Deportivo, Medalla de Plata; el Premio Andalucía de Cultura, Deporte y Medio Ambiente (1992); y la Orden Olímpica en 1993, entre otros.