De la Torre: «Aún no he decidido si me presento; estoy mitad, mitad» De la Torre y Bendodo compartieron ayer un acto informativo sobre el tercer hospital. :: fernando gonzález El alcalde asegura que la decisión sobre si vuelve a presentarse o no a la Alcaldía se conocerá «antes del miércoles» IVÁN GELIBTER MÁLAGA. Domingo, 25 febrero 2018, 00:19

Las hojas de la margarita que supone la decisión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sobre si repetirá o no como candidato a la Alcaldía siguen cayendo a diario sin que nadie se atreva aún a afirmar qué hará el regidor. Ayer, en un acto celebrado en El Palo relacionado con la petición de un tercer hospital para la zona este -y en el que estuvo acompañado de Elías Bendodo y de otros cargos del PP- De la Torre volvió a insistir en que aún no tiene tomada la decisión. «Quedan pocos días del plazo que me he dado; la verdad es que me podía haber dado algo más, porque ahora veo que el tiempo que resta es corto», señaló entre risas. «He madurado bastante lo que haré, pero aún no tengo una decisión tomada. Tengo que terminar de ver cuáles serían las cuestiones positivas de decir que sí, pero tengo que valorar, si decido finalizar mi etapa como alcalde, que eso también tendría cosas buenas. No dejo de considerar mi compromiso con la ciudad, que ha estado y está ahí», insistió.

Pese a ello, el alcalde sí reconoce que la última palabra tendrá que llegar en breve. «Queda poco tiempo, es verdad. Pero quiero agotarlo», apuntó, para a continuación confirmar que la decisión la debe tomar antes del miércoles. Al ser preguntado sobre si seguía estando más en el 'sí' que en el 'no', el alcalde respondió textualmente: «Si quiere puede decir que estoy mitad, mitad. Ya lo dije, mi postura era 'no', pero estoy abierto a la reflexión que se me ha pedido y que me hace llegar mucha gente. Pero también tengo que escuchar y oír lo que plantea la familia; ese es el problema», sentenció.

Campaña informativa

Por otra parte, y ya relacionado con el asunto que convocaba a De la Torre, Bendodo y otros cargos como la parlamentaria Esperanza Oña o el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, el presidente provincial del PP dio por iniciada una campaña informativa para pedir un hospital en este distrito, adelantando que tendrán muchos apoyos de todas las zonas de Málaga, «pero especialmente de la zona este».

Además, Bendodo criticó que este sea ya el tercer anuncio del nuevo hospital. «Ahora parece que van en serio, y por eso es una buena oportunidad para reivindicar un centro hospitalario en esta zona», sostuvo. «Ahora el PSOE se da cuenta de que la sanidad es un problema», añadió.

Asimismo, el también presidente de la Diputación recordó que en 2007 se anunció un hospital de 110 camas y que en 2008 la Junta cambió su postura y dijo que iba a ser un macrohospital de 1.600 camas. «Ahora hablan de un hospital junto al Materno de 800 camas. Espero que esta vez vaya en serio; tendremos la mano tendida pero con cierto escepticismo», señaló.

Bendodo, eso sí, criticó que en los presupuestos de 2018 no hay «ni un céntimo para redactar este proyecto», añadiendo que el grupo popular en el Parlamento andaluz planteó una enmienda para que sí hubiera dinero en los presupuestos de este año para empezar el hospital en 2018, aunque aseguró que «el partido socialista y Ciudadanos «votaron en contra de que esa partida existiera, y ahora nos trasladan a 2019».

Reiteró su «plena disposición» ante los planteamientos de que la Diputación es la que tiene que ceder el suelo para que se haga el hospital, y recordó que a nivel regional «es el PP el que lleva la iniciativa en Sanidad». Por su parte, el alcalde exigió que Málaga consiga tener un nivel en materia de atención sanitaria «equivalente al promedio que tiene Andalucía, que no es el mejor de España, pero que es superior al de Málaga», señalando que es un tema básico «alcanzar los derechos sociales y afrontar con ambición y realismo el problema sanitario».