De la Torre culpa a la Junta de retrasar el proyecto definitivo de parque para el Benítez Vista del Campamento Benítez. / Fernando González La Consejería de Medio Ambiente no se ha pronunciado aún sobre el desdoblamiento del encauzamiento del arroyo del Cañuelo que Urbanismo ha diseñado JESÚS HINOJOSA Málaga Jueves, 20 julio 2017, 13:04

Aunque no figuraba en el orden del día, el campamento Benítez se ha colado en el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo celebrado este jueves. A raíz de una pregunta del viceportavoz del PSOE Sergio Brenes, el alcalde, Francisco de la Torre, ha culpado a la Junta de Andalucía de no haber podido aprobar aún el proyecto definitivo de parque para este antiguo recinto militar. Así, ha recordado que la Consejería de Medio Ambiente no se ha pronunciado aún respecto al diseño para desdoblar el encauzamiento del arroyo del Cañuelo que pasa junto al Benítez y sobre el que ordenó actuar a Urbanismo para reducir el peligro de inundación en la zona. Este desdoblamiento supondrá un coste adicional de un millón de euros para el Ayuntamiento.

"Si no lo hacemos se nos inunda el Benítez y mueren allí los escarabajos", ha ironizado el alcalde. Sergio Brenes le ha replicado que no bromee con los asuntos de la inundabilidad y ha denunciado que el vallado del recinto presenta deficiencias.

De la Torre por su parte no ha aclarado si la apertura provisional del Benítez como zona de esparcimiento se llevará a cabo mañana o el sábado, aunque ha remarcado que confía en que sea antes del fin de semana "si es posible". El alcalde ha admitido que esta primera versión del Benítez "no es el Parque de Málaga" pero ha asegurado que va a tener su "utilidad" como zona de recreo para pasar un día de campo.