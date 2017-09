De la Torre confirma que el Ayuntamiento no se presentará a la subasta del antiguo edificio del Gobierno Militar Defensa estima en cinco millones de euros el precio de salida para la puja por este inmueble en el Paseo de la Farola EUROPA PRESS Viernes, 29 septiembre 2017, 16:10

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha confirmado que el Ayuntamiento no se presentará a la subasta del antiguo edificio del Gobierno Militar, ubicado en el Paseo de la Farola.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha asegurado que se conoció que visitó el inmueble porque "publico en la agenda lo que hago", y, efectivamente, ha continuado, "queríamos ver el edificio, lo que necesitaba para ponerse en las condiciones adecuadas", pero "de acuerdo con las valoraciones que hemos visto no vamos a presentarnos a la subasta".

Ha añadido, además, que "no sé si se presentará alguien o no", confirmando el interés que existe por parte del Colegio de Farmacéuticos. En este sentido, ha dejado claro que "mi visita no trataba de cerrar ningún otro interés, al contrario, aplaudo al Colegio de Farmacéuticos porque quiere tener un digno colegio, un buen espacio para el colegio".

También ha añadido, al respecto, que si el Colegio "no puede hacerlo ahí lo hará en otro lado y nosotros trataremos de orientarles para la dirección donde pueda hacerse".

En relación con el precio de salida, de unos cinco millones de euros, De la Torre ha señalado que es el que ha estimado Defensa. "No sé si habrá ofertas o no, pero si las hay espero que sea para algo interesante", ha concluido.