De la Torre: «Mi apoyo a Cospedal se enmarca en la libertad total que debe tener este proceso» El alcalde defiende que en estos días se ha movido «en la neutralidad y el respeto por todos los candidatos». «A nadie he presionado, a nadie he llamado y en nadie he querido influir», ha destacado ANA PÉREZ-BRYAN Jueves, 5 julio 2018, 13:58

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido esta mañana su apoyo público a María Dolores de Cospedal como candidata a presidir el PP. El regidor mostraba anoche, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, su preferencia en este proceso de primarias que se celebrará a lo largo de toda la jornada alineándose del lado de la candidata Cospedal. Lo hacía además tras unos días manteniéndose al margen de las declaraciones de otros líderes populares locales, que al principio del proceso se habían mostrado claramente a favor de uno de los candidatos: ha sido el caso del presidente del PP local, Elías Bendodo y, por ende, del partido en Málaga, que apuesta por la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría.

En este sentido, De la Torre ha querido dejar claro esta mañana que su mensaje de apoyo a Cospedal se enmarca en la «libertad total» que debe marcar un proceso de estas características. «Es la primera vez que se elige por los afiliados quién puede ser líder, y creo que esas decisiones tienen que hacerse en una total libertad y respeto», ha dicho.

Por esta causa, el alcalde ha insistido en que ha preferido mostrarse en estos días «en la neutralidad y el respeto por todos los candidatos». «He recibido a todos los que han venido por Málaga y todos han tenido mis palabras de apoyo, afecto y respeto. Confío en todos para que el partido salga reforzado después de este proceso de elecciones a presidente», ha destacado De la Torre, quien ha recordado también que en estas semanas «a nadie he presionado, a nadie he llamado, en nadie he querido influir; y desde ese respeto a la libertad de todos».

Sobre la postura del PP de Málaga, que hace días se posicionó claramente a favor de Soraya Sáenz de Santamaría, el alcalde se ha mostrado respetuoso y ha vuelto a insistir en la «neutralidad» y la defensa de la «posición personal» para que se pueda votar «en libertad». Y ha añadido: «Me da la impresión que en los últimos días la estructura de partido ha estado trabajando bastante en relación a esa candidatura (en relación a Sáenz de Santamaría). Eso ha podido pasar en otras provincias, pero no sé si tanto como aquí».