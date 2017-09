De la Torre afirma que Málaga «es la más moderada de España» con la plusvalía Francisco de la Torre. / Ñito Salas El alcalde rechaza las críticas del PSOE y asegura que «en esa materia hemos sido pioneros y ejemplares» SUR Jueves, 21 septiembre 2017, 01:09

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, rechazó ayer las críticas del PSOE sobre la plusvalía y recordó que el Ayuntamiento de la capital «es el más moderado fiscalmente de España», y pese a ello, insistió, «da muchos servicios». Así lo aseguró De la Torre tras ser cuestionado por las críticas del portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, acusando al Consistorio de «meter la mano en el bolsillo» a la ciudadanía con la plusvalía por herencia.

Al respecto, De la Torre afirmó que «nosotros en esa materia hemos sido pioneros y ejemplares», y explicó que «la plusvalía depende mucho y está en relación con la labor catastral y nosotros en las valoraciones catastrales que se han hecho en Málaga, después de una revisión que hizo el Catastro a nivel nacional –año 2008– hemos tratado de que tuviera una aplicación y efectos mínimos posibles». «Seguiremos avanzando», aseguró el regidor, pero advirtió, no obstante, de que «trataremos de ver si el PSOE donde gobierna ha hecho algo parecido, que nos pueda servir de guía», al tiempo que lamentó que «donde gobierna el PSOE, a nivel andaluz, justamente hace lo contrario».

En cuanto a la plusvalía, incidió en que «veremos a ver qué se puede contar que pueda mejorar estos, pero me da la impresión de que donde gobiernan pocos ejemplos vamos a encontrar». A juicio de De la Torre, «para hablar con fuerza y autoridad hay que demostrar con los hechos que se es coherente y el PSOE en esta materia, donde gobierna, a nivel autonómico, al menos en Andalucía, no lo demuestra».

Frente a ello, continuó, «es muy diferente allí donde gobierna el PP en la autonomía», y aseguró que en esos casos los ‘populares’ «han sido sensibles en esta materia, en el tema de transmisiones patrimoniales, que va muy ligado al tema de la plusvalía, sea por venta o por herencia, donde hemos tratado de ser lo más sensibles y cercanos posible». Por otro lado, sobre las plusvalías recordó, no obstante, que es un tema «que está sujeto a interrogantes», ya que hay que ver qué va a pasar y «lo que importa son las soluciones que se den en el tema de plusvalía a nivel nacional, que afecta a todos los municipios y donde la Federación Española de Municipios y Provincias tiene que tener un papel muy importante, para que haya una situación de no pago, cuando no hay incremento de valor, porque es contradictorio, y al mismo tiempo los ayuntamientos podamos mantener una cierta capacidad de gasto y de ingreso».

De igual modo, De la Torre hizo hincapié en que el Ayuntamiento de Málaga «es el más moderado fiscalmente de España». «No hay ni un consistorio de todas las capitales de provincia con el impuesto más importante, que es el IBI, que tenga una presión fiscal medida en euros habitante año o euros por familia año tan bajo como Málaga», defendió. Por ello, pidió al grupo socialista «que tenga el orgullo con nosotros de compartir la satisfacción de estar en una ciudad que es la más moderada fiscalmente de España y los datos están ahí». Cuestionado, por otro lado sobre la crítica socialista de que sólo el cinco por ciento de las personas que pagaron este impuesto pudo acceder a la bonificación debido a los «duros requisitos», pidió «profundizar en ello» porque «hay que ver si estamos comparando temas homogéneos, pero vamos a ver si hay otras iniciativas, para mí que fuimos pioneros en España», concluyó De la Torre.