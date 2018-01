Las toallitas y otras cuestiones vuelven después de Navidad

Las toallitas volvieron a la playa por Navidad, y ahora llegarán vía aliviadero de IU-Málaga para la Gente a la comisión de Medio Ambiente. La vuelta a las tareas municipales fue ayer más acelerada de lo normal. No hubo tregua, ni impasse, toda vez que tuvieron que andar corre que te corre para presentar las mociones a Medio Ambiente y Urbanismo. El portavoz socialista Dani Pérez montó una pequeña mesa de trabajo para planificar la ‘rentrée’ con un ‘brainstorming’ de lo más español, en el que cayeron ideas tan geniales como que se hiciera ‘un Albert Rivera’. Recuerden aquella foto del líder naranja como su madre le trajo al mundo, que acabó siendo una estupenda carta de presentación. Además, entre risas y comentarios jocosos, el aludido explicaba que ha sido muy disciplinado y no ha cogido ni un gramo estas Navidades. Suerte que tienen algunos en esta odiosa cuesta de enero. Lo cierto es que Pérez, que suele caer bien, de hecho fue elegido como el edil más simpático de la Casona por el resto de los partidos (ninguno podía votar a los suyos) necesita cierto empuje mediático para aumentar su nivel de conocimiento entre la población. Precisamente, las últimas encuestas naranjas le daban tan sólo un 14% de conocimiento. Pero no se asusten por la cifra, que el señor alcalde Francisco de la Torre, que lleva 17 años con la vara de mando –y casi todo apunta que seguirá con ella hasta las municipales de 2019– todavía es desconocido para un 3% de la población, por lo que sólo queda preguntarse dónde viven estas criaturitas. Yhablando de sondeos de Ciudadanos, el segundo de esta formación en la Casona, Alejandro Carballo, que en estos dos años y medio ha sufrido una transformación desde el yerno preferido a ser ‘el poli malo’, dejando a Cassá una posición más institucional al estilo del alcalde, se preguntaba ayer tras la llegada de los presentes de los Reyes Magos si en 2018 iba a mantener el mismo perfil guerrillero.

En Málaga Ahora, la portavoz Ysabel Torralbo se alegraba de que el rey Baltasar hubiese sido encarnado por una persona raza negra, Brahima Traore, y apostaba porque todos los años sea así, algo que está por ver. Todos apuraban al mismo tiempo para presentar las iniciativas que deberán verse en las comisiones de la próxima semana. Los ediles de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, incidían en el problema medioambiental que suponen las toallitas y pedirán que se intensifiquen las campañas de concienciación, que se separen la red de pluviales y de fecales así como que se tomen medidas para que las aguas negras y residuos como las toallitas no lleguen al mar mejorando la red de alivaderos, así como pidiéndole al Gobierno que se tomen las medidas para que las toallitas no se vendan como productos biodegradables. Hablar de aguas fecales y toallitas en el salón de plenos deja siempre un poso escatológico que Ramos tendrá que manejar con su habitual vena irónica. Pero lo cierto es que, o empezamos a hacer algo con estos insidiosos materiales higiénicos de desecho, o colapsaremos el sistema de saneamiento y acabaremos afectando a buen seguro a la fauna y al ecosistema marino con miles de mantas entretejidas de toallitas. Así que vistos los continuos episodios de invasión estos residuos blancos, pero muy sucios, en las playas conviene tomárselo más serio que otra cosa.

Recorrido. Homenaje a las luchadoras faeneras

El área de Derechos Sociales del Ayuntamiento conmemorará hoy una efeméride con mucha trascendencia en la visibilización de la mujer en la vida política y social de la ciudad. Justo un día como hoy de 1918, unas 800 mujeres faeneras, dedicadas fundamentalmente a la vendeja (cítricos, almendras y pasa), se echaron a las calles para protestar por los precios abusivos del pan y otros artículos de primera necesidad. El pan estaba a 50 céntimos y ellas pedían que se pudiese comprar por cuatro gordas (40 céntimos). Todo este panorama tiene de fondo la I Guerra Mundial. Y ante un momento de extrema necesidad, las mujeres, ni cortas ni perezosas, fueron a defender a las calles el pan de su familia.

Hoy se rememorará esta manifestación por parte de las calles por las que fueron estas faeneras. El acto empezará en la plaza Poeta Alfonso Canales (Muelle de Heredia) a las 11.00 de la mañana. Allí se colocará una placa conmemorativa para que la ciudadanía no olvide este hecho histórico. La Banda Municipal de Málaga actuará en este espacio. Después, se iniciará el recorrido similar al de 9 de enero de 1918 por la plaza de la Marina, Cortina del Muelle, calle Císter, Molina Lario, plaza del Siglo, calle Granada, plaza de la Constitución para finalizar al inicio de la calle Larios. Durante el camino se teatralizarán por la Asociación Zegrí algunos de los momentos que se vivieron en esta jornada de hace una centuria.