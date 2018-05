Tirón de orejas al alcalde por la falta de transparencia al nombrar a Andrade

El pleno empezaba ayer con tan sólo 10 minutos de retraso, es decir con una 'puntualidad' tan reseñable para tratarse de Málaga que el hito fue ampliamente comentado en la sillería. De hecho, algunos interesados y plumillas llegaban tarde en vista de que las malas costumbres se hacen leyes. No queda por menos que darle la enhorabuena alcalde Francisco de la Torre por intentar poner orden en esta cuestión de forma, habida cuenta de que se recuerdan sesiones con retrasos de más de una hora en su inicio.

Donde ya no tuvo tanto éxito ni tanto respaldo el regidor fue con la moción socialista que defendía Sergio Brenes para poner sobre la mesa la falta de transparencia con la que se había llevado el nombramiento como director técnico de Relaciones con los Organismos Internacionales a Julio Andrade, cuando él mismo, una vez nombrado director del Cifal (adscrito a las Naciones Unidas) había dicho que se quedaría como edil pero con perfil bajo.

Para colmo de males o de impertinencias, según se mire, el exedil se despedía en un pleno de la Corporación el pasado 23 de marzo y no anunciaba su nuevo puesto a costa del erario municipal (54.453 euros brutos anuales), y eso pasaba justo el mismo día en que De la Torre había firmado el decreto de Alcaldía con su designación como director técnico. Así que el adiós acabó siendo un 'hasta mañana', fecha en la que entraba en vigor su nombramiento. Y ya para rizar el rizo lo que más enervó a los grupos de la oposición de izquierdas es que se enteraran que el exedil era director técnico más de tres semanas después de que el alcalde estampara su firma para hacerlo posible. Es decir, un cúmulo de despropósitos que ayer hacían valer todos los grupos de la oposición, y al que se unía Ciudadanos, cuyo concejal Alejandro Carballo, sin dar ningún rodeo decía lo que todos pensaban –incluidos algunos ediles populares aunque no lo dijeran en abierto–que «se podía haber hecho mejor» y con «más transparencia». Así que el tirón de orejas al alcalde era posible gracias al beneplácito de su socio de investidura.

Brenes empezó con fuerza su crítica, aunque no se quedaron atrás la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo ;y el líder de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla. El socialista decía que el PPhabía firmado un papel en blanco con Cifal, y que cada vez que hacían declaraciones públicas sobre el asunto decían cosas que podían contradecirse, a lo que añadía que primero fueron los 30.000 euros para gastos de mantenimiento de Cifal y la Casita del Jardinero para su instalación, y luego llegaban los más de 200.000 euros y la instalación en el Hospital Noble. No obstante, y como hicieron los demás, apoyó la implantación de esta oficina de la ONU «y le tendemos la mano para que rectifique;de eso depende la imagen exterior de Málaga». Zorrilla se sumó a que era buena su implantación pero apuntó que no compartían «ni las formas, ni la cobertura económica a través de la creación de una dirección técnica creada de forma artificiosa» por lo que puntualizó quese ha hecho con «opacidad y de tapadillo». Torralbo subía el tono al decir que había sido «ocultación con alevosía», y explicó que Andrade cuando fue a visitarles nunca les dijo que se crearía una dirección ex profeso para él, lo que tachó de «puerta giratoria; cobra desde el Ayuntamiento y trabaja para otro organismo», y le reclamó a De la Torre honestidad.

El alcalde defendió su forma de actuar y dijo que había sido «muy clara, transparente y correcta», y echó balones fuera diciendo que desde que España entró en Europa en el 86, el PSOE no había propuesto ninguna oficina para Málaga y que el Ayuntamiento «en solitario llevaba 9 años ayudando a Naciones Unidas». Explicó que Andrade había cesado como edil porque se le exigía perfil institucional y enumeró las conferencias que vendrán gracias a esto. Pese a todo, la oposición votó en bloque (18 frente a 12 que lo hizo del PP) rechazar la falta de transparencia en el nombramiento de Andrade. El PPse sumó al final para posicionarse a favor de ofrecer los datos del coste de la oficina Cifal, aunque para ello cambiaran su inicial 'no' en una segunda votación que ellos mismos pidieron.

Martín Rojo (i), junto a Teresa Porras. / Salvador Salas

Moción popular. Reapertura del restaurante de La Cónsula

Podría decirse que la moción popular es repetitiva, pero lo cierto es que no por ello tiene menor fuerza, porque de hecho la crítica a la Junta sigue estando tan vigente como casi el primer día, como explicaba la flamante concejal de Turismo, María del Mar Martín Rojo. La edil popular afirmaba que han pedido muchas veces la reapertura del restaurante de la escuela de hostelería de La Cónsula, que la respuesta es siempre afirmativa por parte de la bancada socialista y que luego nada cambia. En definitiva, es una iniciativa para cortar oreja y rabo habida cuenta de que la situación de la escuela de hostelería de la Cónsula es ciertamente mejorable. Martín Rojo denunciaba que todavía se deban nóminas a los empleados y facturas a proveedores desde el año 2016 y se enervaba al decir que aún sigue cerrado el restaurante cuando de esos fogones han salido estrellas Michelin como Dani García, José Carlos García o Diego Gallegos. Se sumaban a la iniciativa sin ambages todos los grupos de la oposición...hasta del PSOE, que en este tema ha dejado de votar en contra hace mucho tiempo, porque como explicó Lorena Doña con voz acatarrada y dificultosa, su sentido del voto va a ser siempre a favor, «igual que hace dos meses». Añadió que el delegado había anunciado que pronto se reabriría el restaurante. Estos anuncios se agradecen, pero después de varios lo que toca ya es cumplirlos.