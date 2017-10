Francisco Tinahones: «Málaga tiene unos investigadores en biomedicina que son un tesoro» El doctor Tinahones defiende que se profesionalice la investigación biomédica. / Sur Director científico del Ibima. «La investigación es fundamental para mantener la calidad de la asistencia que se da en los hospitales», afirma el doctor ÁNGEL ESCALERA Málaga Lunes, 2 octubre 2017, 00:26

El director de la unidad intercentros de endocrinología de los Hospitales Regional Carlos Haya y Clínico Universitario, Francisco Tinahones, se ha marcado el reto de potenciar el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima) tras ser nombrado director científico del mismo. En esta entrevista, el doctor Tinahones pone de relieve la valía de los investigadores del Ibima, a los que define como un tesoro que tiene Málaga y del que la sociedad no es consciente. «Contamos con unos investigadores de primer nivel. Eso hay que ponerlo en valor», dice Tinahones. Y añade:«La investigación es fundamental para mantener la calidad asistencial de los hospitales».

–¿Cómo afronta su cargo de director científico del Ibima?

–Con una gran responsabilidad. El Ibima cuenta con un nivel comparable al de otros centros de investigación de España e, incluso, europeos. El reto que tenemos pasa por incrementar las sinergias y buscar fondos para que la estructura que hay ahora en los hospitales Regional Carlos Haya y Clínico Universitario y en la Universidad se mantenga y se incremente. El Ibima ofrece una cobertura casi provincial. Con nosotros trabajan grupos de atención primaria e investigadores de otros hospitales como el Costa del Sol de Marbella. Queremos hacer copartícipes del Instituto a todos los que tengan líneas de investigación abiertas.

–O sea, que el nivel de la investigación biomédica de Málaga es bueno.

–Sí. El anterior equipo directivo del Ibima consiguió un logro muy importante, que fuésemos acreditados por el Instituto de Salud Carlos III. Esa acreditación significa que se cumplen una serie de criterios de calidad. Ahora toca obtener la reacreditación, darle visibilidad a la estructura creada y lograr sinergias. Otra cosa que tengo en cartera es la colaboración con otros institutos de investigación biomédica de Andalucía.

–¿En qué líneas de investigación están trabajando en estos momentos?

–Tenemos áreas de investigación dedicadas a metabolismo y enfermedad cardiovascular (sobre todo diabetes y obesidad), patología nefrológica, oncología, neurociencias, alergias y reacciones adversas a medicamentos y el área de la biotecnología.

–¿Cuentan con recursos suficientes para sacar adelante el trabajo?

–El Ibima genera recursos para mantener su funcionamiento, no es deficitario; se autofinancia. Una de las estrategias que voy a fomentar es intentar incrementar el mecenazgo de empresas e instituciones privadas. Se trata de que la sociedad civil y las empresas de la provincia de Málaga se involucren y aporten su granito de arena. Ahora ese apoyo es testimonial.

–¿Está cambiando la visión de que los investigadores se pasan la vida en un laboratorio ajenos a lo que sucede a su alrededor?

–Sin duda. La investigación en biomedicina ha dado un salto espectacular. Lo que se hace tiene una aplicación que repercute de forma directa en los pacientes y en la sociedad. La investigación está orientada cada vez más a lograr resultados que repercutan en una mejora de la salud pública.

–El Ibima está repartido por varias sedes. ¿Sería bueno contar con un edificio común para todos los investigadores?

–Ahora, aunque en distintos lugares, contamos con el espacio suficiente para haber sido acreditados por el Instituto de Salud Carlos III. Lo lógico sería que hubiese un edificio en el que todos los espacios se pudiesen aglutinar en uno, pero eso debe ir ligado a la reforma prevista de la estructura hospitalaria de Málaga.

–¿Cómo se hace posible el trabajo de ver pacientes con el tiempo que se dedica a la investigación?

–La investigación biomédica no se puede hacer de una forma no profesional. No se le puede pedir a los médicos que vean pacientes por la mañana y que por la tarde, en su tiempo libre, investiguen. De alguna forma, la investigación biomédica hay que profesionalizarla, porque cada vez es un trabajo más competitivo. Para hacer bien un ensayo clínico hay que dedicarle mucho tiempo y llevarlo a cabo con gran rigurosidad. La Consejería de Salud ha sacado unas ayudas de intensificación. Si un investigador tiene un proyecto interesante, se puede contratar a un médico a media jornada que lo sustituya en su labor asistencial. Así, ese investigador mantiene su sueldo y la mitad del tiempo lo puede dedicar al proyecto que desarrolla. Ese tipo de medidas son imprescindibles.

–¿Está bien valorado el trabajo de los investigadores malagueños?

–Creo que la sociedad no es suficientemente consciente del enorme capital humano y de conocimiento que tiene la provincia malagueña. Hay investigadores en Málaga que se codean, a nivel nacional e internacional, con los investigadores más potentes en su área.

–O sea, que el capital humano es de gran calidad, lo que aumenta el prestigio de las líneas de trabajo que desarrolla el Ibima, ¿verdad?

–Desde luego. Contamos con unos investigadores de primer nivel. Eso hay que ponerlo en valor. Como le decía, la sociedad no es consciente muchas veces del tesoro que tenemos en Málaga en esa materia. Nuestros hospitales han pasado de dedicarse en exclusiva a la asistencia de los pacientes a realizar también investigación y a tener docencia. Y es que la investigación es fundamental para mantener la calidad de la asistencia. Los diez hospitales más valorados del mundo son aquellos en los que se hace investigación clínica, porque eso fortalece la asistencia. En Málaga debemos ser conscientes de que tenemos un tesoro. Y el tesoro son todos los investigadores que durante los últimos años han llevado a cabo una labor para estar bien situados en el contexto internacional y hacer trabajos serios que benefician de forma directa a la salud de la población.