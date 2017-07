El timón. Daniel pérez pone orden en el grupo socialista

En el despacho del nuevo portavoz socialista, Daniel Pérez, huele a pintura. Han desaparecido cuadros sin ton ni son que habían ido pasando de unos a otros como esos cachivaches que incorporan todas las herencias... cajas de papeles añejos de la época de Bustinduy y otros gadgets extraños. Las paredes lucen un blanco inmaculado. Cargo nuevo, despacho personalizado. Las formas suelen hablar de lo que le acontece a una persona. Cuando la ya exportavoz Mari Carmen Moreno fue designada para el puesto tardó varios días, más de una semana, en cambiarse de despacho, quizás afrontando una situación que no le era cómoda. Las interinidades con fecha de caducidad nunca lo son. El sí pero no, y ya veremos. Ni un año.

El ya no tan joven Daniel Pérez –suma ya 37 primaveras, nació en mayo de 1980– saca la artillería contra este adjetivo y provoca las risas de los demás:Mira, Emmanuel Macron, 39 años y es presidente de la República Francesa;Susana Díaz, con 39, llegó a presidenta de la Junta de Andalucía;y Felipe González, con 42, fue presidente del Gobierno. Pérez parece más joven de la edad que ostenta, algo que contrarresta con una barba bien cuidada, nada hipster.

El portavoz socialista que hoy presenta su proyecto en una rueda de prensa con su grupo municipal descabalga dos puertas correderas y saca dos sillas para charlar al balcón socialista, que mira a los Jardines de Puerta Oscura y a la Alcazaba. El olor a amoniaco de la pintura es demasiado fuerte. Las ‘limpiezas’ son así.

Aquí, en la calle, es donde tenemos que estar, dice, a lo que añade, que a partir de ahora será difícil ver a todos los concejales en línea en sus puestos en el grupo municipal. «Eso, y una tarea de fiscalización profunda», añade. Mientras el sí joven José Carlos Durán, además presidente de las Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), le muestra al nuevo jefe el dossier con sus últimas actuaciones en la Cruz de Humilladero. «Soy el azote de Teresa Porras», dice Durán. Risas.

La opinión de los partidos

En el resto de los grupos políticos hacían bromas con el ‘totum revolutum’ del PSOE y las «patadas para arriba» como llamaban a las designaciones de Mari Carmen Moreno como presidenta del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), y de Estefanía Martín Palop como directora general de Evaluación, Control y Calidad de la Junta. Los habituales y sarcásticos comentarios políticos. Nada nuevo bajo el sol.

De Pérez, en IU-Málaga para la Gente explicaban que ya era hora de que lo nombraran portavoz para que no tuviera que irse al Parque a hablar por teléfono. Bromas aparte, estiman que es muy tratable, y que tienen muy «buen feeling con él». Para IU, negociar con el nuevo portavoz no será difícil;una oportunidad.

Málaga Ahora espera que Pérez se posicione de verdad en el ala más izquierdista del PSOE y que cumpla el cambio de rumbo que está tomando Pedro Sánchez como secretario general. La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, que le bautizó como el ‘bienqueda’, no puede dejar de contarlo entre risas, al tiempo que subraya que la relación con él es buena, pero que con Moreno también lo era. Abunda Torralbo en la campaña de recolocación por arriba de Moreno y Martín Palop, «la Junta se ha convertido en una oficina de empleo», espeta con mucha retranca. Y cambia acto seguido el tono,y les desea lo mejor a ambas en lo personal.

El discurso de Ciudadanos se torna muy político al decir que Pérez, un tipo moderado, «es lo que el PSOE y España necesitan»;y que su relación con él seguirá siendo buena cuanto menos radical sea y más alejado esté de Podemos. Para el PP, el nuevo portavoz socialista siempre ha sido cercano, tratable y un buen compañero, palabras que le adjudican Mario Cortés, Gema del Corral y Teresa Porras. El alcalde encabeza su misiva de felicitación a Daniel Pérez con un ‘querido amigo’. Empieza el no tan joven portavoz socialista con muy buen pie, con buen rollo... sólo queda por ver todo lo que está por llegar. Que se noten los cambios, la verdad.

El escrito. La cariñosa carta del alcalde

Ya puede estar contento el nuevo portavoz socialista, Daniel Pérez, de la carta que le ha escrito el alcalde Francisco de la Torre. La secuencia es la siguiente:María Gámez y el regidor no se daban ni los dos besos de rigor en el saludo;con la saliente Mari Carmen Moreno, la relación era más fluida en las distancias cortas pero bien escasa en lo político;en realidad nula desde que ambas, Gámez y Moreno, cerraran un pacto para sacar adelante el Polo Digital.

El escrito de De la Torre a Pérez rezuma, sin embargo, cercanía. Mi querido amigo Daniel, encabeza la misiva. ¿Contrincantes y amigos? «La profesionalidad y el talante personal, que has demostrado como viceportavoz y concejal, y que has implementado entre tus compañeros de equipo han permitido avanzar en cuestiones que son muy importantes para la ciudad, al margen de las diferentes visiones que cada uno podamos tener (...)», prosigue. De la Torre denota sinceridad porque adjudicarle talante personal no es baladí, máxime cuando es precisamente uno de los valores que ven en él buena parte de la corporación. Continúa el alcalde diciendo que está convencido del compromiso y dedicación de Pérez para que Málaga progrese y que le desea que le acompañe el éxito. Y finaliza poniéndose a su disposición para cuanto precise. Pérez estaba encantado con la diplomática misiva. La carta es un dulce.