Testimonio de vida desde el «corredor de la muerte»

«He hecho el testamento vital para ahorrar problemas»

Hace unos seis meses, Rafael Texeira hizo el testamento vital. Presentó ese documento en el registro del Hospital Costa del Sol de Marbella para ahorrarles problemas a sus familiares. «Está todo atado para que mi familia no tenga que implicarse en nada», dice. Y añade que redactó ese testamento porque no desea que le apliquen ningún tratamiento invasivo. «No quiero que me hagan la traqueotomía ni que me alimenten por sonda gástrica. Yo lo que quiero es vivir, no vivir atado a una máquina», explica. Rafael Texeira afirma que es muy importante hacer el testamento vital para dejar constancia por escrito de cuál es la voluntad del paciente. «La mujer que registró mi testamento, al leerlo, se echó a llorar y me dijo que no había visto nunca un documento como el mío».