«No sé si Tesla se ha adelantado a su tiempo como le pasó a Isofotón» Antonio Luque. :: A. cabrera Luque aboga por primar nuevas tecnologías fotovoltaicas en España para poder liderar la I+D J. V. A. MÁLAGA. Domingo, 24 diciembre 2017, 00:23

-Tesla, ¿bluf o visiónarios?

-Creo que no es un bluf, pero no sé si triunfará o no. Lo hace Tesla es lo que hay que hacer porque las megabaterías son el futuro, pero el litio es caro y no sé si es el camino. No sé si Tesla se ha adelantado como le pasó a Isofotón. Si Elon Musk es un visionario, tiene razón en su visión.

¿La fotovoltaica será la energía más instalada en el futuro?

-No lo digo yo. Lo dice Bloomberg. El 30 por ciento de la electricidad en 2040 será fotovoltaica, pero España, Europa y EE UU tienen instalada más capacidad de generar ación electricidad que consumo. El proceso se notará es los países emergentes, con más población y más actividad. China es el mayor productor y también el primer mercado.

-Las petroleras como BP compitieron en su día con Isofotón

-BP, al ver el desarrollo de Isofotón, montó una fábrica en España. Entre los dos nos hicimos con el mercado alemán. Los alemanes primaban los paneles pero no tenían industria.

-¿Qué le pasó a España con la fotovoltaica?

-Que a Zapatero se le ocurrió quitar los límites para subvencionar y sin dinero podías hacer una planta. El banco daba hasta el 90 por ciento. Había hasta auditores que iban a China a controlar la producción. Se creó un mercado al calor de la burbuja por los precios imposibles de los paneles chinos.

-¿Qué defiende frente a los peajes sobre la energía renovable?

-España no necesita ahora esta electricidad. Tendría que favorecer nuevas tecnologías, un país investigador. Fuimos pioneros en crear las células de triple unión y de alta concentración. Yo apoyaría primas a este tipo de tecnologías, que ahora valen el doble que las convencionales. Serviría para una nueva curva de aprendizaje. También han vuelto las bifaciales desde hace tres años. Habría que cambiar leyes, y ahora el Parlamento que tenemos no permite cosas sensatas.

-¿Qué se investiga ahora en el Instituto de Energía Solar?

-En saber, por ejemplo, en corto tiempo, qué módulo de una megaplanta se te ha roto. Trabaja también en células de alta eficiencia, en abaratar el silicio.

-¿Es fácil emprender en España?

-España no hay un buen ambiente para emprender. Hay dinero es algo de software, muy importante, pero no para el mundo industrial. En España nadie quiere ser primero. Las grandes empresas quieren ser segundas, que otros hagan el mercado y entrar entonces. En las escuelas de negocios se enseña eso, a ir detrás del líder, como los ciclistas llevan uno delante para ganar.