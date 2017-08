El terral más fuerte llega a Málaga con temperaturas que superarán los 38 grados La capital, el Valle del Guadalhorce, puntos de la Costa y de la Axarquía serán las zonas más afectadas IGNACIO LILLO Málaga Lunes, 7 agosto 2017, 19:50

El episodio de terral más fuerte en lo que va de verano se producirá este martes, siempre que se cumplan las previsiones del Centro Meteorológico de Aemet en Málaga. De momento, se ha activado el aviso amarillo por temperaturas máximas que pueden superar los 38 grados. El poniente cálido se dejará sentir, en principio, en la ciudad de Málaga, peor cuanto más cerca del entorno del Guadalhorce (Teatinos, Campanillas, etc). Asi como en el Valle del mismo nombre y en municipios de la Axarquía (Vélez-Málaga y, en función de la fuerza del viento, Rincón de la Victoria); y de la Costa del Sol (sobre todo, Torremolinos y Estepona). El fenómeno se espera que comience a mediodía y el aviso se mantendrá activo hasta las 20.00 horas de la tarde. No se descarta que, en virtud de la intensidad, se tenga que elevar el umbral de aviso.

José Luis Escudero, autor del blog meteorológico Tormenta y rayos, alojado en SUR.es, expone que, al contrario de lo que ocurrió días atrás, esta vez no es probable que se desactive el aviso por altas temperaturas, «incluso no me extrañaría que se active el naranja». Al respecto, aclara que el umbral en Málaga para activar el aviso amarillo es de 36 a 38 grados, mientras que el siguiente peldaño se ve a partir de 39 a 41. «La temperatura a 850 hectopascales ( 1500 metros) es bastante alta sobre la vertical de la provincia malagueña, tanto el modelo europeo como el americano dan 24 grados. Con esta temperatura, la zona de Teatinos –donde está el Centro Meteorológico– y el Aeropuerto pueden llegar a los 39 o casi 40 grados, mientras que en otras zonas de la capital serán 37 a 38 grados».

Según los modelos de viento, Escudero aclara que el terral entraría a primera hora de la mañana, incluso se esperan rachas fuertes a partir de las 14.00 de la tarde. «De darse estas hay una probabilidad alta de que también entre en Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón, por los cauces de los numerosos arroyos que tiene esta zona. Hace unos años se produjo y Rincón dio la máxima de España, con más de 41 grados».

Ya el miércoles, aunque puede seguir soplando poniente, no se espera que se sobrepasen los 35 grados, según este experto. A partir del jueves predominará el levante y volverán a bajar los termómetros de cara al inicio de la Feria de Málaga.