Teresa Porras:«He venido a traer la paz a Limasa»

Últimamente, el director de Medio Ambiente, Luis Medina-Montoya, no respondía por redes a las quejas que se hacían sobre los temas concernientes a la basura, es decir a Limasa, que siendo una empresa mixta (51% privado, 49% municipal), había estado bajo su dirección en lo municipal, al igual que la firma de limpieza Limposam. Parecía raro porque de todos es conocido, al menos los que frecuentan las redes –que no son tantos como nos creemos– que Medina-Montoya es muy activo. Pues bien, el cambio en esta actitud sólo se debía a que, entre sus responsabilidades de director general de Medio Ambiente, ha dejado de tener las que competen a Limasa y Limposam, ya que al pasar estas dos empresas bajo el dominio de la concejal de Servicios Operativos y Régimen Interior, Fiestas y Playas, Cruz de Humilladero y Teatinos, Teresa Porras, ha dejado de contar con él para estos menesteres. Cuando esta sección le preguntaba a la todopoderosa concejala contestaba que, desde el principio, en la crisis de gobierno a la entrada del edil José del Río (que se ha quedado con una disminuida cartera de Medio Ambiente), ella tenía claro, meridiano, que el director de Servicios Operativos y Régimen Interior, Fiestas y Playas, Manuel Salazar, asumiría también la responsabilidad de gestionar desde el Ayuntamiento estas dos empresas. Así que si Porras es la todopoderosa concejala, no cabe duda de que Salazar no le va a la zaga en cuanto a la ostentación de carteras dentro de su dirección.

La empresa mixta de basuras pudiera no cambiar su estatus hasta después de las elecciones municipales, para las que sólo queda un año, como contaba días atrás en este periódico Francisco Jiménez. Por eso resultaba oportuno preguntarle a la concejala cuál va a ser su papel en la misma hasta entonces, a lo que contestaba decidida:«He venido a traer la paz a Limasa». Piensen. ¿Se imaginan que ha sido designada para municipalizarla así como el que no quiere la cosa? Menudo regalazo le estaría haciendo el alcalde Francisco de la Torre a su concejal predilecta por lo que ello supone de buena nueva para la plantilla. Sólo nos queda estar muy atentos al devenir de los acontecimientos limaseros en este año que nos queda de precampaña electoral, que todo parece indicar que se nos va a hacer más largo que un día sin pan.

La rosaleda del alcalde sigue sin tirar

Es así. Un año tras otro, el parterre que linda con el despacho del alcalde Francisco de la Torre en el ala este de la Casona seguía mostrando un aspecto lánguido en comparación con el resto de las rosaledas de los jardines de Pedro Luis Alonso. Ni las podas, ni los fertilizantes de última generación, ni nada han hecho posible que tiren adelante las rosas. Días atrás explicaba el jardinero que, como los arbustos son ya viejos, han tenido que retirarlos y van a reponerlos. La edad no perdona.

Aver si las jóvenes plantas de lavender cover, atoll, suprima cover o hill cottage consiguen que vuelva el esplendor a este parterre de los jardines, que hoy se muestra prácticamente desnudo de rosas frente a los demás.