La temperatura sube mañana a máximas de 37º en el interior y 33º en la costa Los termómetros dan hoy una pequeña tregua porque continúa el viento de Levante, que suaviza la sensación de calor ANA PÉREZ-BRYAN Miércoles, 14 junio 2017, 02:06

El aviso generalizado de calor intenso que se impone hoy en 29 provincias de la geografía española, con alertas que incluso contemplan el nivel amarillo o naranja, deja por ahora a la provincia de Málaga fuera de este mapa de altas temperaturas. Y así se mantendrá la tendencia al menos hasta mañana jueves, cuando sí está previsto que las cotas máximas escalen hasta los 33 grados en la capital y en la costa y hasta los 37 en la zona interior, con la zona de Antequera a la cabeza.

Tiempo para hoy 35 grados centígrados de máxima se registrarán en los termómetros del interior de la provincia, caso de Antequera o Ronda. 31 grados centígrados de máxima en la zona de la capital y de la costa, con régimen de viento de Levante.

Hasta entonces, el calor dará hoy una pequeña tregua en la provincia de Málaga, con máximas que se mantendrán en una línea similar –o un poco más al alza– a las registradas ayer, según confirmó José María Sánchez-Laulhé, director del Centro Meteorológico de Málaga. Según las predicciones del centro, los termómetros se moverán a lo largo de la jornada de hoy en máximas que oscilarán entre los 30 y 31 grados centígrados en la costa y cercanos a los 35 en el interior, casos de Ronda o Antequera; y no habrá ninguna alerta por altas temperaturas.

El hecho de que la provincia se mantenga al margen de la situación generalizada de altas temperaturas está estrechamente relacionado «con que seguirá habiendo régimen de viento de Levante», en palabras de Sánchez-Laulhé, quien confirma que con este fenómeno las máximas tienden a suavizarse y la sensación de calor no es tan sofocante como en otros puntos de la región, con el Valle del Guadalquivir como referencia.

De hecho, la previsión de la agencia para hoy confirma que los cielos estarán «poco nubosos o despejados, con temperaturas máximas en ascenso y mínimas con pocos cambios». Además, se esperan vientos variables flojos.

El respiro en los termómetros a estas alturas de junio no se mantendrá, sin embargo, por mucho tiempo, ya que está previsto que para mañana jueves las máximas escalen un par de grados y la sensación de calor sea aún más intensa, aunque desde la Aemet también informan de que no se espera terral sino «viento en calma» y de que por el momento no está previsto que se active ninguna alerta.

En este escenario, los termómetros para mañana jueves registrarán temperaturas máximas de 37 grados en la zona del interior y sin embargo en la capital estas cotas se moverán entre los 32 y 33 grados centígrados.