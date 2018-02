TEDx Malagueta, 18 minutos para cambiar el mundo Toni Nadal, entrenador de tenis. / DANIEL BARRIOS Málaga acoge uno de los mayores eventos TEDx de España, con 900 asistentes y con el entrenador Toni Nadal, el actor Álex O’Dogherty y el cineasta Fran Guijarro, entre otros Domingo, 18 febrero 2018, 02:03

«La peor discapacidad es la falta de empatía». Lo decía Marta Arce, yudoka con una grave deficiencia visual y varias medallas paralímpicas en su haber. Si se admite el neologismo, ella demostró ayer al poner en pie al público con su historia de superación que es ‘hipercapacitada’ en empatía. Y como ella, los otros 14 ponentes que dieron cuerpo a TEDx Malagueta, uno de los mayores eventos basados en el formato de charlas TED organizados en España, que llenó el auditorio del Palacio de Ferias de Málaga con 900 asistentes. Esa capacidad de conectar con la gente fue el único denominador común en el variado cartel de conferenciantes, entre quienes había caras conocidas como las del entrenador de tenis Toni Nadal o el actor Álex O’Dogherty; y anónimas, entre ellas las de algunos malagueños como el coordinador de transplantes del Hospital Clínico, Fernando Segura; la profesora Raquel González; el publicista y cineasta Fran Guijarro o el psicólogo Arun Mansukhani.

Los encuentros TEDx son eventos independientes organizados por iniciativas locales que siguen el espíritu de las famosas charlas TED. Hay dos reglas inflexibles: la duración de las charlas es de 18 minutos y no puede haber ánimo de lucro. A la cabeza de la organización de TEDx Malagueta está Jorge Carrasco, que ya impulsó hace un año las primeras charlas TEDx en Málaga. Aquellas tuvieron cien asistentes; éstas rozaron el millar. Y a juzgar por el éxito de convocatoria y el buen sabor de boca que traslucían las reacciones de asistentes en redes sociales –#TEDxMalagueta18 fue ‘trending topic’ nacional–, habrá tercera edición.

«El carácter se forma con la dificultad y a los jóvenes no les ayudamos nada haciéndoles la vida tan fácil» Toni nadal, entrenador de tenis

Toni Nadal era el ponente más esperado por muchos de los asistentes. Y no defraudó. El que ha sido hasta hace muy poco entrenador de Rafa Nadal reveló cómo se forja un campeón: a base de exigencia, sacrificio, autocrítica, esfuerzo y respeto al rival. Palabras que hoy no están precisamente de moda. «Ahora parece que hay que dar siempre mensajes positivos a los chicos. Yo prefiero que acepten la realidad porque saber que no eres lo suficientemente bueno es el primer paso para mejorar», reflexionó. En su carrera como entrenador, él ha comprobado que el «talento inicial» no es tan importante como el «talento final», que se logra a base de perseverar y aprender de los errores. En la época de Mr. Wonderful, Nadal reivindica el ‘amor duro’: «Hacer la vida tan fácil a los jóvenes no ayuda nada. El carácter se forma con la dificultad y la capacidad de aguantar y de aguantarse es clave». Y contó anécdotas ilustrativas, como cuando Rafa perdió un partido en Australia y se justificó diciendo que hacía mucho calor. «Y en la otra mitad de la pista, ¿no hacía calor?», le espetó su entrenador, que –confesó– odia las excusas sobre todas las cosas.

Memorable fue también la charla de Orobola Akinradewo, una inmigrante nigeriana con una historia de superación y generosidad: tras ser estafada al comprar un piso, decidió convertirse en agente inmobiliaria para que a otros inmigrantes no les sucediera lo mismo. Para ella, la solución de los problemas de África empieza por educar a las mujeres. «Empodera a una mujer y empoderarás a todo el que la rodea», insistió.

«Llevo toda la vida esperando que alguien me dé la gran oportunidad y al final, ese alguien era yo» Álex O’Dogherty, actor

El publicista y cineasta malagueño Fran Guijarro, afincado en San Francisco, consiguió también emocionar al público con la historia de Moses, un ‘homeless’ de la ciudad californiana cuya vida lleva documentando diez años con la meta de realizar un largometraje. «Le traje a España porque su sueño era ver el ‘Guernika’ de Picasso y no he visto a nadie llorar como él lo hizo delante del cuadro», contó. Por su parte, el actor Álex O’Dogherty animó a los asistentes a «moverse», a apostar por la «autogestión» y a buscar sus sueños; eso sí, lo hizo con un estilo muy diferente al de las típicas charlas motivacionales. «Si luchas mucho por tus sueños... igual no se cumplen, pero seguro que encuentras otras cosas por el camino», proclamó.

La explicación de Arun Mansukhani sobre la dependencia emocional, cargada de rigor y humor, estuvo también entre las más aplaudidas. En cambio, la charla a favor del liberalismo económico de Luis A. Iglesias no suscitó demasiado entusiasmo. La estudiante Sara Rodríguez, que ha fundado un club TED-Ed para fomentar la oratoria en su instituto; la investigadora de la voz Enma Rodero; el profesor de guitarra flamenca Alberto Torres; el nutricionista Aitor Sánchez (del blog ‘Mi dieta cojea’) y el divulgador científico Óscar Huertas completaron, además de los ya mencionados, el panel de ponentes de TEDx Malagueta 2018, que contó con el patrocinio del Ayuntamiento, Accenture y The Market Productions. Diario SUR es ‘media partner’ y el evento tuvo también la colaboración de Tech Talent South y el Polo de Contenidos Digital, entre otras entidades.