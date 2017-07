Los taxistas se suman a la campaña contra las agresiones sexuales Los responsables de la campaña muestran las pulseras que se repartirán por la ciudad. :: paula hérvele El Ayuntamiento de Málaga y el Colegio de Abogados presentan la campaña 'No es no' contra las agresiones sexuales JUAN SOTO MÁLAGA. Martes, 1 agosto 2017, 00:47

No, non, nein, nu, ... Y así en tantos idiomas como se hablan en la capital durante el verano. Porque 'No es no' y porque Málaga quiere ser una ciudad libre de agresiones sexuales. Con este reto, el Ayuntamiento de Málaga y el Colegio de Abogados presentaron ayer la segunda campaña contra las agresiones sexuales en la que los taxistas van a jugar un papel fundamental. Desde hoy y hasta finales de agosto se van a convertir en los garantes de que se cumpla la legalidad y de que ningún hombre se sobrepase con una mujer.

El concejal de Derechos Sociales, Julio Andrade, explicó ayer que los taxistas van a jugar un rol básico en esta nueva campaña. Explicó que el pasado 20 de julio recibieron formación específica en violencia de género junto a agentes de la Policía Local y de Protección Civil, y anunció que van a ser los encargados de denunciar y alertar sobre actitudes reprobables. El edil recordó que ellos son muchas veces los que llevan a los jóvenes a sus casas y estarán atentos por si ocurren situaciones no deseables, ya sea para denunciarlas ellos mismos o para informar a las posibles víctimas sobre los pasos que deben seguir.

Adelantó que se informará a todos los jóvenes en los puntos en donde se suelen reunir: en los lugares de ocio, asociaciones o casetas de feria. «Es importante que todo el mundo sepa lo que es una agresión, que no es solo una violación», apuntó. En este sentido añadió que es fundamental «que las chicas pongan el límite donde ellas quieran porque el cuerpo es suyo». Entre otras acciones promocionales, se repartirán tarjetas informativas y 5.000 pulseras con el lema de la campaña y el teléfono de información del Colegio de Abogados de Málaga.

LAS FRASESJulio Andrade Concejal de Derechos Sociales «Es importante que todo el mundo sepa lo que es una agresión, que no solo es una violación» Francisco José Lara Decano Colegio Abogados «Hay que denunciar de inmediato y no esperar a que la situación sea insostenible»

El decano del Colegio de Abogados, Francisco Javier Lara, se congratuló de volver a colaborar con esta causa y explicó que ya han puesto en marcha un turno especial de asistencia a víctimas que funcionará las 24 horas. Junto a este grupo han activado un correo electrónico y un número de teléfono que servirá de apoyo a las víctimas. «Hay que denunciar de inmediato y no esperar nunca a que la situación sea insostenible», dijo.

Lara recordó que el año pasado atendieron a 4.208 mujeres y mostró su preocupación porque los problemas ocurren cada vez en chicas más jóvenes. No obstante valoró la importancia de una campaña de este tipo porque el año pasado no tuvieron que efectuar ninguna denuncia.