Más de 400 taxis salen del aeropuerto para colapsar Málaga 00:46 Hilera de taxis avanzando por la Carretera de Cádiz. / Ñito Salas. Vídeo: Pedro J. Quero Vehículos con incorporaciones de Barcelona, Valencia, Granada, Córdoba y Madrid se suman a una manifestación que quieren que tenga repercusión nacional PILAR R. QUIRÓS Málaga Lunes, 14 agosto 2017, 15:39

Cerca de una hora han estado reunidos más de de 400 taxis de la capital y de la Costa del Sol congregados en el aeropuerto en su zona de parada, a los que se han sumado vehículos Barcelona, Valencia, Granada, Córdoba y Madrid. Finalmente han decidido, pese a los líderes de la asociación representativa Aumat, que cogían sus taxis y ponían rumbo a Málaga. Aunque quedaron en cerrarlo por sus emisoras, las licencias pares irán en un principio a la Carretera de Cádiz y las impares a la avenida de Andalucía, con el objetivo de acabar todos confluyendo en el propio centro de Málaga.

Durante la asamblea, en la que el portavoz de Aumat, José Royón, ha estado explicando la última reunión con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la que se podría valorar el numero de vehjiculos VTC que habían venido de fuera para ver si se podría reducir, el resto de los congregados le han venido a decir que la paciencia tenia un límite y que esto sólo se solucionaba con “guerra, guerra, guerra si esto no se arregla”.

Durante el encuentro han intervenido taxistas venidos de Barcelona y de Valencia, así como otros de Málaga, que han hecho hincapié en que el conflicto que vive Málaga va más allá de los límites de la provincia y que es necesaria que se visualizara en la ciudad la presión del sector del taxi para que se bloqueen las nuevas licencias de VTC que dentro de poco estaba previsto conceder.

Por otra parte, el servicio de taxis esta mañana en el aeropuerto sólo tenía una demora de 15 a 20 minutos en la hora punta, sobre la una de la tarde. Tres o cuatro taxistas estaban en los accesos de la cola de viajeros valorando a los usuarios por si alguno de ellos viajaba en silla de ruedas, necesitaban ir al hospital o eran familias con bebés para así darles prioridad. No obstante, una pareja de la Policía Nacional ha estado buena parte de la mañana controlando la entrada a la cola de ususarios del taxi para que no entrase ningun vehículo que no estuviese autorizado, que es a juicio de muchos de los congregados el gran problema del aeropuerto de Málaga, puesto que se quejan del ingente numero de VTC y de conductores con vehículos piratas.