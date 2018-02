«Explotar esas licencias nos venía muy bien como complemento a la pensión» Un representantedel colectivo explica a SUR cómo influyó en estas personas el hecho de la venta de las licencias de taxi ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Viernes, 16 febrero 2018, 00:39

José Luis López es uno de los portavoces de la Plataforma de jubilados, viudas e incapacitados extitulares de licencia de taxi de Málaga. Es contundente a la hora de explicar la situación que vivieron los miembros del colectivo a raíz de la situación por la que vendieron las licencias de taxi que, estando jubilados o incapacitados, seguían explotando: «Fue un daño muy importante, ya que era una ayuda que nos venía muy bien para complementar nuestras pensiones».

«Por poner un ejemplo, si una viuda tenía una paga de viudez de poco más de 400 euros, conseguía obtener otros 400 o 500 euros al mes. No veas el daño que nos hizo tener que venderlas», apunta.

Para otros, el asunto «fue dramático»: «Había algunos que tenían a sus hijos a punto de llegar a la mayoría de edad y tuvieron que vender las licencias de forma obligada, porque si no las perdían, y no pudieron mantenerlas para que sus hijos tuvieran un trabajo. U otros, que tenían la incapacidad revisable y no pudieron conservarla por si les daban el alta».

Son algunas de las situaciones que el que es uno de los portavoces de la plataforma asegura que se vivieron. Explica que el Ayuntamiento les comunicó, en el verano de 2010, que tenían 90 días para darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social: «Al final acabamos malvendiendo las licencias porque, si no lo hacíamos, íbamos a acabar sin ellas».

López insiste en que, desde un primer momento, se intentó negociar con el Ayuntamiento: «Finalmente, con el paso de los años, nos hemos visto obligados a tener que recurrir a la vía judicial».

Pese a ello, el portavoz de la plataforma asegura que no quieren provocar ningún daño al colectivo del taxi ni al Consistorio de la capital. «Únicamente queremos que nos compensen por el daño que sufrimos en su momento. De hecho, seguimos totalmente abiertos al diálogo con el Ayuntamiento», apunta.