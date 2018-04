Las tarjetas de la EMT de Málaga que te permiten ahorrar en el bus La EMT ofrece una decena de títulos a distintos colectivos para rebajar el billete. Estudiantes, jubilados, desempleados y personas con movilidad reducida pueden acceder a estas tarjetas bonificadas e incluso gratuitas FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Sábado, 28 abril 2018, 00:31

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunció hace unos días que la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ampliará a partir del próximo 1 de junio de 750 a 800 euros los ingresos máximos que se exige a los jubilados para poder beneficiarse de la Tarjeta Oro, que permite viajar gratis en los autobuses urbanos. Además, este umbral volverá a elevarse en 2019 hasta los 850 euros (1.700 en caso de vivir en pareja), mientras que aquellos pensionistas que perciban entre 850 y 1.200 euros se habilitará un abono de 10 euros mensuales con viajes ilimitados que se complementará con la vigente actualmente que cuesta 27 euros al mes para el resto de jubilados que no pueden acceder a los viajes gratis. Esta tarjeta de 10 euros será la última incorporación de la EMT, pero no precisamente la única, ya que los autobuses urbanos de la capital ofrecen tarifas especiales para varios colectivos, desde estudiantes hasta los citados jubilados, pasando por familias o desempleados que, como mínimo, garantizan una rebaja media del 40% respecto al billete sencillo, que actualmente está fijado en 1,3 euros. Según aseguran desde la propia compañía, es la empresa de transporte urbano del país con más tipos de tarjetas para distintos colectivos. Estas son:

Tarjeta bus mensual

Es la recomendada para usuarios habituales que no reúnan los requisitos que se exigen para acceder a alguna bonificación, ya que ofrece viajes ilimitados por 39,95 euros mensuales, incluida la posibilidad de hacer transbordos durante una hora. Con idéntico formato, también está la tarjeta Transbordo, por la que el viaje sale a 0,83 euros frente a los 1,3 del billete sencillo. No está personalizada, así que la pueden utilizar varias personas a la vez y tantas veces como se desee en líneas diferentes siempre que no haya transcurrido una hora desde el primer viaje. Se pueden hacer recargas de 10, 20 ó 30 viajes.

Tarjeta estudiante

Es una tarjeta personalizada dirigida a usuarios de entre 3 y 25 años inclusive que estén cursando estudios de enseñanza reglada en algún centro docente de Málaga capital. Tiene un precio de 27 euros mensuales con viajes ilimitados durante ese periodo. Al principio hay que abonar 6,05 euros por los gastos de emisión de la tarjeta.

Tarjeta más joven

Es la equivalente a la de estudiante en cuanto a precios (6,05 de gastos de emisión y 27 euros la recarga mensual) y número de viajes (ilimitados), pero la franja de edad que cubre es la comprendida entre los 16 y los 30 años. Además, se exige haber nacido en Málaga capital, residir en la ciudad o bien estar matriculado en algún centro de enseñanza reglada.

Tarjeta UMA

Es el documento identificativo de los estudiantes de la Universidad de Málaga (UMA), aunque contiene un chip que, previa activación en las oficinas de la EMT, permite usarla también en el autobús. Su vigencia es de un año y caduca el 31 de octubre. En este caso, los únicos requisito son estar matriculado en algún centro perteneciente a la UMA y no superar los 26 años de edad. El precio de la recarga mensual es de 27 euros, con viajes ilimitados

Tarjeta Oro

Es la dirigida para pensionistas (mayores de 65 años o con una invalidez permanente absoluta por la Seguridad Social) y puede ser gratuita o bonificada en función de los ingresos que perciba el usuario. A la espera de los cambios anunciados a partir de junio, para obtener el título gratuito no se pueden superar los 750 euros brutos al mes (1.500 en caso de vivir en pareja). A partir de esa cuantía sólo se pueda acceder a la bonificada, que es similar a las de los jóvenes: recarga mensual por 27 euros con viajes ilimitados.

Tarjeta ayuda empleo

Es totalmente gratuita y va dirigida a aquellas personas desempleadas que acrediten que están buscando trabajo y cuyos ingresos por subsidio o prestación de desempleo no rebasen los 750 euros mensuales. Para acceder a esta tarjeta también hay que acreditar una antigüedad de tres meses ininterrumpidos como demandante de empleo. Este título personalizado contiene 50 viajes que se pueden realizar a lo largo de todo el año. La pega es que su número es limitado (se expiden 1.200 unidades) y que hay que esperar a que se abra el plazo de solicitud.

Tarjeta personas con movilidad reducida

Puede ser solicitada por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% cuyos ingresos mensuales no superen los 750 euros brutos. Se emiten títulos con 25 viajes a un precio de 12 euros, por lo que cada uno sale por 0,48 euros. Además, se pueden realizar hasta tres recargas por la misma cuantía. Al igual que ocurre en el anterior título, son tarjetas limitadas y hay que estar atento a que se abra el plazo de solicitud.

Abono anual

Es una tarjeta personalizada que por un precio anual de 290 euros ofrece viajes ilimitados durante todo el año. El pago de la recarga se puede fraccionar en 4 trimestres, con un sobrecoste de 15 euros por gastos de gestión.

Abono anual familiar

Se trata de un 'pack' para una unidad familiar, de forma que por la adquisición de dos tarjetas (290 euros cada una) se emite una gratuita para un hijo de hasta 12 años. En caso de familias monoparentales se admite que se adquiere un solo título. Tanto los titulares de las tarjetas como la persona beneficiaria deben estar empadronados en Málaga capital.

Familias numerosas a través de la tarjeta consorcio

Al margen de los títulos específicos de la EMT, los usuarios del Consorcio de Transportes también pueden acceder a los autobuses urbanos con una tarjeta monedero por el que el viaje les sale por 0,97 euros. En este caso, se incluyen bonificaciones para las familias numerosas, de forma que a las de categoría general (3 ó 4 hijos) se aplica una rebaja del 20% (0,776 euros el viaje) y a las de categoría especial (5 ó más) es del 50% (0,485 euros)