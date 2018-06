El Supremo admite todas las pruebas de los polígonos contra los mapas de inundabilidad Inundaciones en el polígono Guadalhorce por la tromba de diciembre de 2016. :: ñito salas La asociación de los parques empresariales señala la ausencia de informes y planos que deberían formar parte del expediente JESÚS HINOJOSA MÁLAGA. Lunes, 4 junio 2018, 00:14

La batalla de los empresarios de los polígonos contra los mapas de riesgo de inundación que elaboró la Junta de Andalucía y aprobó el Gobierno central hace dos años se libra actualmente en los tribunales de justicia y, por el momento, el viento sopla a favor de las posturas de estos empresarios, que han visto sensiblemente condicionado y limitado el uso de las parcelas en el entorno del Guadalhorce por la entrada en vigor de los citados mapas, que frenan el desarrollo de nuevos suelos empresariales en la zona. El Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que acuerda admitir todas las pruebas solicitadas por la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga (Apoma) en su recurso contra los reales decretos por los que fueron aprobados los planos de inundabilidad elaborados previamente por la Consejería de Medio Ambiente.

Según se especifica en el auto, al que ha tenido acceso este periódico, la Junta solicitó al Supremo que no tuviera en cuenta algunas pruebas que pueden tumbar el plan hidrológico y el de gestión del riesgo de inundación, en los que se encuentra contenida la cuenca del río Guadalhorce y su desembocadura, por defectos formales, y también de contenido. En concreto, Apoma, defendida por el abogado Manuel Jiménez Baras, del despacho Ius Urbis, quiere que se aclare si existen los mapas que delimitan la llamada 'zona de flujo preferente' del cauce bajo del Guadalhorce porque, según señala, «no constan» en el expediente administrativo del plan del riesgo de inundación. También reclaman que la Administración regional remita los informes del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales a los planes recurridos, ya que «dichos informes deberían formar parte de los expedientes administrativos» de esos planes y «sin embargo, no constan en los mismos», señala el recurso.

Asimismo, los empresarios de los polígonos piden que se revise el estudio técnico de inundabilidad que la Junta encargó para trazar los mapas que fueron aprobados en 2016 porque no se explican, entre otras cuestiones, que la urbanización de Guadalmar, «que ha sufrido inundaciones importantes como las de 1989 y 1998, no viene reflejada como zona inundable ni tan siquiera para un periodo de retorno de 500 años». También solicitan un nuevo estudio pericial que determine si «son correctos» o están desorbitados los parámetros empleados por el estudio inicial para determinar las zonas que se encuentran dentro de un periodo de retorno de 500 años respecto a la probabilidad de sufrir una inundación. Además, también quieren que la pericial aceptada por el Supremo revise el papel que juegan los encauzamientos realizados en los arroyos Carambuco, Merino, Prado Jurado y Cañas para la disminución del riesgo de inundación en el Guadalhorce.

Una sentencia del TSJA aclara que es el alto tribunal estatal el que debe juzgar este asunto

La Junta había pedido que no se analizaran estas cuestiones, pero el Supremo ha aceptado entrar a fondo en todas ellas para dictar una sentencia respecto al recurso de Apoma, que no es el único que se ha presentado ante el alto tribunal estatal contra los mapas de inundabilidad que se aprobaron. Otros muchos empresarios a título particular también recurrieron el asunto al Supremo, y otros apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Sin embargo, el tribunal andaluz ha emitido ya una sentencia en la que señala que es el Supremo el que debe pronunciarse sobre la validez o no de los planes.