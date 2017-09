El supermercado de Alcampo en Marbella es el más barato de la provincia según la OCU En Málaga capital es Mercadona la cadena que encabeza la lista de los establecimientos más económicos para hacer la compra NURIA TRIGUERO MÁLAGA. Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:37

Diez céntimos arriba o abajo por un cartón de leche puede no parecer una gran diferencia. Pero muchos 'pellizcos' acumulados al cabo del año suman una cantidad que merece la pena analizar. La elección de supermercado determina una variación media de gasto de 909 euros al año por familia en España, según la última edición del informe 'Compra maestra' de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que analiza 1.137 establecimientos repartidos por los grandes municipios españoles. En la provincia, el estudio se detiene en 35 supermercados de la capital y Marbella y determina que el más barato es el de Alcampo, en Marbella. Le siguen tres establecimientos de Mercadona en Málaga capital: el de la avenida Arroyo de los Ángeles, el de Vialia y el de la calle Villanueva del Rosario.

Conviene conocer cómo se realiza este estudio para valorar sus resultados. No se analizan todos los supermercados del país, sino una muestra de 1.137 establecimientos localizados en grandes municipios e Internet. Para incluirlos en el estudio tienen que cumplir un requisito: ofrecer los productos incluidos en la cesta de la compra diseñada por la OCU, que incluye 233 artículos de alimentación y droguería divididos en tres categorías: alimentos frescos, productos envasados de marcas líderes y productos económicos (que son los más baratos de cada súper en una serie de categorías genéricas, pudiendo ser de marca blanca o no, por ejemplo: un litro de leche entera en tetrabrik). De ahí que haya supermercados que se queden fuera del estudio por no contar con productos de dicha lista.

¿Cómo funciona el ranking? A la tienda más barata de España se le asigna el índice 100 y los demás se van calculando en función de él. Por ejemplo, Málaga capital tiene un índice medio de 116, lo que significa que sus precios son un 16% más caros que los del supermercado más económico del país. En relación a otras capitales, Málaga se sitúa en un nivel medio-bajo de precios, por encima de otras ciudades andaluzas como Almería, Granada o Jaén y en el mismo rango que Sevilla o Huelva.

Este año, el establecimiento más barato de España es el supermercado Dani de Granada, que desbanca al Alcampo de Vigo (éste queda en segundo lugar). En el lado opuesto, un año más, los establecimientos más caros de España son los de la cadena Sánchez Romero en Madrid, seguido del supermercado 'online' Ulabox y Sorli Discau en Barcelona.

En cuanto a las cadenas, la más barata de España es la Dani, seguida de Cash & Fresh y Alcampo. La malagueña Maskom se sitúa en tercer lugar del ranking de cadenas locales, por detrás de Dani y Deza.

En este sentido, hay que tener en cuenta que la OCU sólo ha visitado supermercados en Málaga capital y Marbella, quedando fuera del estudio todos los demás municipios de la provincia. Si los hubiera incluido sería probable que en el ranking aparecieran los establecimientos de Supermercados Dani tiene en Fuengirola o Antequera, dado que es la cadena más barata del país.

Del mismo estudio se desprende también que el coste de la cesta en las diferentes cadenas ha sufrido una variación media del 0,1 % con respecto al año pasado. Lidl es con diferencia la cadena que más ha subido sus precios (un 4,3%), seguida de Maxi Dia (1,8%) y Alimerka (1,6%). Por el contrario, las cadenas que más han bajado sus precios son BM Urban (-3,2%), Lupa (-2,9%) y Más y Más (-2,3%).

Según los resultados del estudio de OCU, los consumidores pueden ahorrar de media en España 909 euros en la cesta de la compra según compren en el supermercado más caro o en el más barato de su ciudad. Esta cantidad supone el 19% del gasto anual en alimentación del hogar medio, que alcanza los 4.783 euros.