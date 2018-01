La verdadera batalla de los 'superhéroes' de la Cabalgata FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES Spiderman, Batman y los Vengadores de la carroza de Fundación Andrés Olivares cautivaron a todos en Málaga, pero su gran labor se extiende a lo largo todo el año JUAN CANO y IGNACIO LILLO Málaga Sábado, 6 enero 2018, 14:08

Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Qué rey prefieren los niños? Si en la Cabalgata de Málaga se hubiera puesto un medidor de aplausos, sin duda el premio no hubiera sido para ellos. ¿Entonces? Los críos disfrutaron de toda clase de carrozas de sus personajes de dibujos animados: los protagonistas de 'Frozen', '101 Dálmatas', 'Hotel Transilvania', 'Scooby-Doo', entre las catorce carrozas del desfile. Pero, la más aclamada de todas, la de la Fundación Andrés Olivares, novedad en esta edición. Como protagonista, el personaje de Batman, que, junto a los 'Superhéroes de Corazones', que también estaban en el cortejo, se dedican a prestar ayuda emocional a niños que sufren cáncer y a sus familias.

¿Quién se esconde tras estas máscaras? ¿Bruce Wayne? Ni siquiera Ben Affleck. Sus enemigos, a los que tratan de vencer a base de sonrisas, son el miedo, la tristeza y la desesperanza. Batman y sus compañeros son los 'Superhéroes de Corazones'. El hombre murciélago es Andrés Olivares, presidente de la fundación que lleva su nombre y que se centra en la «ayuda emocional» a niños que sufren cáncer y a sus familias.

FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES

Andrés se convertía en 'superhéroes' tras una experiencia personal muy traumática. Su hijo Luis enfermó de leucemia y, tras una larga lucha contra el cáncer, falleció en 2007. Tenía nueve años. «Antes de morir, surge la idea. Él era muy generoso», dice el padre. «En aquel momento fue un mazazo grandísimo, pero he crecido mucho desde entonces. Me sirvió para despertar. Mi hijo me cambió la vida a raíz de su enfermedad».Y así, tres años después, nació la fundación.

Edu 'Balboa' Rodríguez es Spiderman, un policía malagueño que que se disfraza recorre hospitales de España para sacarle una sonrisa a los críos, a los que considera sus «hermanos pequeños». Ya es uno más de la Fundación y miembro de honor de los 'Superhéroes de Corazones'. «Yo me coloqué el traje de Batman y Roberto –que es el secretario de la ONG–, el de Transformer», explica Andrés, que asegura que, cada vez que pueden, visitan hospitales juntos. «Somos como tres hermanos», apostilla el presidente de la fundación.

Ayer, sobre la carroza de la Fundación Andrés Olivares, eran los más aclamados. Amistosas peleas en las calles, siempre para divertir a los más pequeños, que acababan en un abrazo y un baile. Les acompañaban Lobezno, Superman, Hulk, Thor, Wonderwoman... Pero, sin duda, Batman era el más celebrado: «Es quien tira más caramelos y más lejos». Lo decían los pequeños a pie de acera y también en Twitter, donde se convirtió en lo más comentado. Este Día de Reyes, ha tocado repartir regalos en la fiesta infantil del Hospital Materno Infantil de Málaga porque la misión de un 'Superhéroe de Corazones' nunca termina.